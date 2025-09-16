Подробно търсене

"Политико": ЕС няма да представи 19-ия пакет санкции срещу Русия в сряда

"Политико": ЕС няма да представи 19-ия пакет санкции срещу Русия в сряда
"Политико": ЕС няма да представи 19-ия пакет санкции срещу Русия в сряда
Снимка: AP/Virginia Mayo
Брюксел,  
16.09.2025 09:42
Европейската комисия (ЕК) няма да представи поредния пакет санкции срещу Русия на 17 септември, както се очакваше, обявяването се отлага за неопределен срок, съобщи "Политико", позовавайки се на европейски дипломат и служител на една от страните от блока.

Според източниците на изданието, обявяването на 19-ия пакет от ограничения "вече не се очаква в сряда". В ЕК не уточниха новите възможни срокове за официалното представяне на новите санкции.

"Политико" допуска, че забавянето се дължи на факта, че фокусът на вниманието на ЕС се е изместил от въвеждането на нови санкции срещу Русия към оказване на натиск върху Словакия и Унгария, за да "намалят зависимостта си от руския петрол".

