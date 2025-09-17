Фон дер Лайен обеща на Тръмп ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ

Подробно търсене

Николай Станоев
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Шотландия, 27 юли 2025 г. Снимка: АП/Jacquelyn Martin
Брюксел,  
17.09.2025 01:08
 (БТА)
Председателката на Европесйката комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че е обещала на президента на САЩ Доналд Тръмп ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ, предаде ДПА.

Фон дер Лайен написа в "Екс", че е разговаряла по телефона с Тръмп вчера. Тя обеща, цитирана от Франс прес, Европейската комисия да представи в скоро време 19-и пакет със санкции срещу Русия след нейната инвазия в Украйна преди повече от три години и половина.

Завчера Тръмп поиска първо ЕС да спре да купува руски петрол, преди САЩ да наложат санкции на Русия.

 

 

 

 

16.09.2025 17:40

Германският външен министър призова САЩ да въведат "най-накрая" нови санкции срещу Русия

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Вашингтон "най-накрая" да въведе допълнителни санкции срещу Москва след неотдавнашното навлизане на руски дронове в полското въздушно пространство, предаде ДПА."Всеки, който ясно заема позиция на страната на свободата, а никоя страна не го прави по-убедително от Съединените американски щати, трябва да действа сега", заяви Вадефул в Берлин, на среща с шведската външна министърка Мария Малмер Стенергард. Шведската министърка изрази подкрепата си за Вадефул и призова съюзниците на Украйна да разширят подкрепата си за Киев.
16.09.2025 12:28

Трудно е да се наложат по-високи мита за купувачите на руски петрол, каза японският финансов министър

Японският финансов министър Кацунобу Като възприе предпазлив тон за предложението на САЩ за повишаване на митата за Китай и Индия заради това, че продължават да купуват  руски петрол, предаде Киодо. Предложените нови мита са част от натиска върху
15.09.2025 14:16

ЕК увери, че следи за възможни заплахи за сигурността от съвместното учение "Запад" на Русия и Беларус

Следим внимателно учението "Запад" в Беларус, призоваваме отново Москва и Минск да спазват изискванията за предварително предупреждение за военни действия, продължаваме подготовката за възможни заплахи за сигурността от това учение. Това каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.
15.09.2025 09:05

Цените на петрола растат в началото на седмицата след украински атаки срещу руска енергийна инфраструктура

Петролът продължи да поскъпва в днешната първа за седмицата азиатска търговия. Инвеститорите оценяват въздействието на украинските атаки с дронове срещу руски рафинерии, които потенциално могат да нарушат износа на суров петрол и горива на Русия,
04.09.2025 19:45

Тръмп e разкритикувал европейските лидери за закупуването на руски петрол, каза говорител на Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп е казал на европейските лидери, че Европа трябва да спре да купува руски петрол, тъй като това помага за финансирането на войната срещу Украйна, заяви говорител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.

