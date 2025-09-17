Фон дер Лайен обеща на Тръмп ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ

Германският външен министър призова САЩ да въведат "най-накрая" нови санкции срещу Русия
Германският външен министър Йохан Вадефул призова Вашингтон "най-накрая" да въведе допълнителни санкции срещу Москва след неотдавнашното навлизане на руски дронове в полското въздушно пространство, предаде ДПА."Всеки, който ясно заема позиция на страната на свободата, а никоя страна не го прави по-убедително от Съединените американски щати, трябва да действа сега", заяви Вадефул в Берлин, на среща с шведската външна министърка Мария Малмер Стенергард. Шведската министърка изрази подкрепата си за Вадефул и призова съюзниците на Украйна да разширят подкрепата си за Киев.