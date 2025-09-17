Подробно търсене

Зеленски обяви повишаване на учителските заплати и студентските стипендии въпреки войната

Николай Станоев
Зеленски обяви повишаване на учителските заплати и студентските стипендии въпреки войната
Зеленски обяви повишаване на учителските заплати и студентските стипендии въпреки войната
Учебната година в украинското село Бобрик, в североизточната Сумска област, започна в подземието на общинска сграда заради непрекъснатите въздушни тревоги, 1 септември 2025 г. Снимка: АП/Evgeniy Maloletka
Киев,  
17.09.2025 03:30
 (БТА)
Етикети

Украинският президент Володимир Зеленски обяви повишаване на учителските заплати и студентските стипендии от следващата година въпреки войната с Русия, предаде ДПА.

"Разпоредих всички социални задължения на нашата държава да бъдат изпълнени изцяло и да се увеличи подкрепата за хората", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

По-рано вчера украинската министър-председателка Юлия Свириденко запозна президента с основните точки от проектобдюжета за 2026 г.

Снощи Зеленски обяви, че разходите за образование ще бъдат увеличени с 66 милиарда гривни (1,35 милиарда евро), и допълни, че са предвидени повече средства и за здравеопазването.

Заложеният от правителството дефицит възлиза на 18,4% от брутния вътрешен продукт (около 40,5 милиарда евро). Планирано е държавните разходи като цяло да бъдат увеличени с приблизително 8,5 милиарда евро.

Парите за отбрана по-конкретно ще бъдат с почти 3,5 милиарда евро повече. За пенсии са заделени с над 2,5 милиарда евро повече.

Близо половината от средствата за бюджета - 43% (почти 43 милиарда евро), ще бъдат осигурени от чужбина.

Украйна се защитава с помощта на Запада срещу руската агресия вече повече от три години и половина, отбелязва ДПА.

 

 

 

/НС/

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:42 на 17.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация