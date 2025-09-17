МААЕ съобщи за артилерийски обстрел близо до Запорожката АЕЦ

Подробно търсене

Николай Станоев
Изглед към Запорожката АЕЦ, 27 юни 2023 г. Снимка: АП/Libkos
Виена,  
17.09.2025 00:47
 (БТА)
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи за артилерийски обстрел близо до окупираната от Русия Запорожка АЕЦ в Украйна, предаде Ройтерс.

От екипа на МААЕ, който е разположен в най-голямата атомна електроцентрала в Европа, са чули стрелба в района. От три близки места се издига черен дим, съобщили освен това инспекторите на ядрения регулатор на ООН.

Екипът е бил уведомен, че много снаряди са паднали на около 400 метра от склад за съхранение на дизелово гориво, който се намира извън самата централа.

"Въпреки че няма съобщения за жертви или щети по оборудването, инцидентът за пореден път подчерта постоянните заплахи за ядрената безопасност и сигурност", коментира генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

В района на Запорожката АЕЦ, която бе окупирана от Русия през март 2022 г. - малко след началото на войната, често биват докладвани обстрели, за които двете страни в конфликта се обвиняват взаимно.

 

