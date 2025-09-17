Подробно търсене

Германският канцлер Мерц каза, че случаят с руските дронове над Полша е част от отдавнашна тенденция на саботажи

Анелия Пенкова
Германският канцлер Фридрих Мерц (Kay Nietfeld/dpa via AP)
Берлин,  
17.09.2025 11:59
 (БТА)

Навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша и Румъния е част от продължаващата отдавна тенденция на саботаж и тестване на търпимостта от страна на президента Владимир Путин, каза днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс. 

"Русия иска по коварен начин да дестабилизира свободните ни общества", каза Мерц пред Бундестага – долната камара на парламента. Той заяви, че евентуалното мирно споразумение за Украйна не може да бъде сключено за сметка на политическия суверенитет и териториалната цялост на страната. 

"Мирът, постигнат чрез дикатат, мирът без свобода би насърчил Путин да търси следващата си мишена", добави Мерц.

/ДИ/

