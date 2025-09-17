Подробно търсене

Зеленски и Мецола обсъдиха членството на Украйна в ЕС, санкциите и безопасността на цивилното население

Владимир Арангелов
Зеленски и Мецола обсъдиха членството на Украйна в ЕС, санкциите и безопасността на цивилното население
Зеленски и Мецола обсъдиха членството на Украйна в ЕС, санкциите и безопасността на цивилното население
Украинският президент Володимир Зеленски се ръкува с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола в Киев, 17 септември 2025 година. Снимка: AP/Evgeniy Maloletka
Киев,  
17.09.2025 19:11
 (БТА)
Етикети

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с председателката на Европейския парламент Роберта Мецола, като основните теми на разговор бяха членството на Украйна в ЕС, засилването на санкциите срещу Русия и строежа на бомбоубежища, предаде Укринформ.

„Наистина се радваме да приемем председателя на Европейския парламент в Украйна. Това е вече четвъртото посещение на Роберта Мецола в Украйна през войната. Роберта бе една от първите, които посетиха Украйна след началото на пълномащабната инвазия. Като цяло Европейският парламент и председателят последователно подкрепяха нашата държава, нашата независимост, нашия суверенитет и нашия народ“, заяви Зеленски на съвместна пресконференция с Мецола.

Той подчерта, че ключовите теми на разговор са били присъединяването на Украйна към ЕС, по-строгите санкции срещу Русия, както и подкрепата за строеж на бомбоубежища в Украйна.

„Днес с Роберта обсъдихме ключовите сфери на работа между Украйна и европейските институции. Благодарни сме за подкрепата за преговорите на Украйна за присъединяване към ЕС. Изпълняваме обещанията си и разчитаме на ЕС и на европейските лидери да изпълнят тяхната част от работата по преговорните глави. Очакваме първата група от преговорни глави да бъде отворена колкото се може по-скоро с единодушната подкрепа на всички страни членки на ЕС“, каза Зеленски и добави: „Европейският парламент ни оказва силна подкрепа в това“.

Друга централна тема бяха санкциите срещу страната агресор, посочва Укринформ.

„Важно е, че Европейският парламент последователно подкрепя санкциите срещу Русия заради тази война […] Очакваме деветнадесетият пакет със санкции на ЕС да бъде приет. Надяваме се, че една от основните му цели ще бъдат руските енергийни ресурси, търговската им инфраструктура, руският банков сектор и различните схеми за заобикаляне на санкции, които Русия използва, за да финансира войната“, подчерта Зеленски.

Той каза още, че Украйна разчита на подобни стъпки и от страна на САЩ.

„Путин трябва да почувства, че намерението му да продължи войната, да извършва удари, включително дестабилизиращи дейности в страни като Полша и Румъния, ще означава повече болка за Русия. Ако Русия. Ако Русия не почувства болка, тя ще продължи да се сражава. Те трябва да усетят по-тежки икономически, политически и други загуби, така че най-накрая да се приближим към мира“, заяви Зеленски.

Украинският президент също така подчерта въпроса за изграждане на бомбоубежища.

„Днес обсъдих подробно с Роберта бомбоубежищата за нашите училища, детски градини, университети, болници – бомбоубежища за хора. Разчитаме на подкрепата на Европа също така и за нашата програма за безплатна храна за всички деца във всички училища в Украйна“, каза Зеленски.

/ЛМ/

Свързани новини

17.09.2025 19:27

Зеленски заяви, че ракети за противовъздушна отбрана ще са част от първите доставки по механизъма на НАТО за купуване на оръжия от САЩ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че ракети за западни системи за противовъздушна отбрана ще бъдат част от първите доставки на американски оръжия, платени от страни от НАТО по механизъма ПУРЛ, или „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), предаде Укринформ.
17.09.2025 18:20

САЩ са одобрили първия пакет помощи за Украйна, предоставяни по нов механизъм, потвърди Киев

САЩ одобриха първите пакети военна помощ за Украйна по нов механизъм, финансиран от други съюзници, потвърди говорителят на външното министерство в Киев Георгий Тихи, цитиран от Укринформ и Ройтерс. Киев очаква от САЩ официална информация за първите
17.09.2025 17:38

САЩ направиха първата си вноска във фонда за възстановяване, учреден в рамките на сделката за украинските природни богатства, съобщи Киев

Украйна и Американската международна корпорация за финансиране на развитието обявиха, че САЩ са направили първата вноска от 75 млн. долара за съвместен инвестиционен фонд, който е учреден в рамките на сделката между Вашингтон и Киев за украинските природни богатства, предаде Укринформ.
17.09.2025 16:42

Над 74 процента от румънците са съгласни с доброволната военна служба, показва проучване

Почти три четвърти от румънците или 74,2 на сто са съгласни с въвеждането на доброволна военна служба. Това показва ново проучване на социологическата агенция ИНСКОП. Проучването е проведено между 1 и 9 септември по поръчка на новинарската платформа
17.09.2025 16:21

Лавров обвини Киев в опити да саботира политическите усилия на САЩ за решаване на конфликта в Украйна

Киев се опитва да саботира усилията на американското правителство за решаване на конфликта, заяви руският външен министър Сергей Лавров на кръгла маса за чуждестранни посланици, посветена на войната в Украйна, предаде ТАСС.
17.09.2025 15:50

Датската министър-председателка заяви, че страната ѝ ще купи прецизни оръжия с голям обсег

Датската министър-председателка Мете Фредериксен заяви, че страната ѝ ще придобие прецизни оръжия с голям обсег, за да се противопостави на заплахите, които Русия създава пред Европа, предаде Ройтерс.
17.09.2025 15:45

Тръмп започна историческа държавна визита във Великобритания сред помпозност и протести

Британският крал Чарлз Трети посрещна днес Доналд Тръмп, с което започна историческата втора държавна визита на президента на САЩ във Великобритания, съпроводена с безпрецедентна помпозност, засилени мерки за сигурност, инвестиции в технологии и планирани протести, предаде Ройтерс.
17.09.2025 14:53

Укринформ: Роберта Мецола обяви, че в Киев ще има постоянно представителство на Европейския парламент

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола ще открие постоянно представителство на тази институция в Киев, предаде Укринформ, допълвайки, че тя е обявила това по време на речта си във Върховната рада на Украйна.
17.09.2025 14:48

Следващите санкции на ЕС срещу Русия трябва да засегнат руските банки, енергийните компании и криптовалутите, каза Кая Калас

Следващите санкции на ЕС срещу Русия трябва да засегнат по-силно руските банки и енергийни компании, както криптовалутите, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след седмичното заседание на еврокомисарите.
17.09.2025 14:36

Песков отказа да коментира думите на Юлия Навална за причините за смъртта на съпруга й

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира думите на Юлия Навална за причините за смъртта на съпруга й Алексей Навални, съобщи ТАСС. "Не знам нищо за тези нейни изявления. Тук не мога да кажа нищо“, заяви той в отговор на въпрос по време на брифинг.
17.09.2025 14:33

Руски дронове поразиха Кировоградска област, което доведе до спиране на тока и нарушения в жп транспорта, съобщиха украинските власти

Част от град Кропивницки и още 44 селища в Кировоградска област останаха без електричество в резултат на масирана руска атака с безпилотни летателни средства през изминалата нощ. Това съобщи в "Телеграм" областният управител Андрий Райкович, цитиран от Укринформ.
17.09.2025 12:46

Путин изпитва търпимостта ни, предупреди германският канцлер Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес Европа да не позволява на Русия да определя условията на евентуалното мирно споразумение с Украйна и предупреди, че ако го направи, това само ще насърчи Владимир Путин "да търси следващата си мишена", предаде ДПА.
17.09.2025 12:34

Председателят на Европейския парламент Мецола ще посети Киев

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви днес, че ще посети украинската столица Киев, съобщи Укринформ, като се позова на нейна публикация в социалните мрежи."Следваща спирка: Киев", отбелязва малтийката в текст към снимка, на която тя е застанала до украински влак.
17.09.2025 11:59

Германският канцлер Мерц каза, че случаят с руските дронове над Полша е част от отдавнашна тенденция на саботажи

Навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша и Румъния е част от продължаващата отдавна тенденция на саботаж и тестване на търпимостта от страна на президента Владимир Путин, каза днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:05 на 17.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация