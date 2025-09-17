Зеленски и Мецола обсъдиха членството на Украйна в ЕС, санкциите и безопасността на цивилното население

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с председателката на Европейския парламент Роберта Мецола, като основните теми на разговор бяха членството на Украйна в ЕС, засилването на санкциите срещу Русия и строежа на бомбоубежища, предаде Укринформ.

„Наистина се радваме да приемем председателя на Европейския парламент в Украйна. Това е вече четвъртото посещение на Роберта Мецола в Украйна през войната. Роберта бе една от първите, които посетиха Украйна след началото на пълномащабната инвазия. Като цяло Европейският парламент и председателят последователно подкрепяха нашата държава, нашата независимост, нашия суверенитет и нашия народ“, заяви Зеленски на съвместна пресконференция с Мецола.

Той подчерта, че ключовите теми на разговор са били присъединяването на Украйна към ЕС, по-строгите санкции срещу Русия, както и подкрепата за строеж на бомбоубежища в Украйна.

„Днес с Роберта обсъдихме ключовите сфери на работа между Украйна и европейските институции. Благодарни сме за подкрепата за преговорите на Украйна за присъединяване към ЕС. Изпълняваме обещанията си и разчитаме на ЕС и на европейските лидери да изпълнят тяхната част от работата по преговорните глави. Очакваме първата група от преговорни глави да бъде отворена колкото се може по-скоро с единодушната подкрепа на всички страни членки на ЕС“, каза Зеленски и добави: „Европейският парламент ни оказва силна подкрепа в това“.

Друга централна тема бяха санкциите срещу страната агресор, посочва Укринформ.

„Важно е, че Европейският парламент последователно подкрепя санкциите срещу Русия заради тази война […] Очакваме деветнадесетият пакет със санкции на ЕС да бъде приет. Надяваме се, че една от основните му цели ще бъдат руските енергийни ресурси, търговската им инфраструктура, руският банков сектор и различните схеми за заобикаляне на санкции, които Русия използва, за да финансира войната“, подчерта Зеленски.

Той каза още, че Украйна разчита на подобни стъпки и от страна на САЩ.

„Путин трябва да почувства, че намерението му да продължи войната, да извършва удари, включително дестабилизиращи дейности в страни като Полша и Румъния, ще означава повече болка за Русия. Ако Русия. Ако Русия не почувства болка, тя ще продължи да се сражава. Те трябва да усетят по-тежки икономически, политически и други загуби, така че най-накрая да се приближим към мира“, заяви Зеленски.

Украинският президент също така подчерта въпроса за изграждане на бомбоубежища.

„Днес обсъдих подробно с Роберта бомбоубежищата за нашите училища, детски градини, университети, болници – бомбоубежища за хора. Разчитаме на подкрепата на Европа също така и за нашата програма за безплатна храна за всички деца във всички училища в Украйна“, каза Зеленски.