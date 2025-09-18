Подробно търсене

Един човек беше убит при украинска атака с дрон срещу Белгородка област, съобщи губернаторът ѝ

Пожарникари гасят горяща кола след украинска атака в Белгородска област, 14 август 2025 г.
18.09.2025 05:44
Един човек беше убит, а друг - ранен, след като украински дрон порази автомобил в граничната руска Белогородска област, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков рано тази сутрин, цитиран от Ройтерс.

Гладков написа в приложението "Телеграм", че дронът е убил мъж в автомобила му в град Шебекино, разположен на границата. При въздушния удар тежко е ранен братът на убития, който е откаран в местна болница.

Междувременно снощи украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия няма сила да предприеме нови големи офанзиви, като отбеляза тежките загуби на жива сила след над три и половина години война.

"Смятам, че към момента, те нямат сила за мащабни офанзиви", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс" и добави, че Москва страда от значителни загуби, които не й позволяват да продължи с нови мащабни действия.

Украинският президент посочи, че тази година Русия е подготвяла операции по четири направления – Суми, Новопавливка, Покровск и Запорожия.

"Операцията в Суми вече се провали – Русия претърпя тежки загуби, особено на човешка сила и прехвърли сили на други фронтове", написа той.

В началото на август началникът на Генералния щаб на украинската армия Олександър Сирски описа ситуацията в Източна Донецка област по фронтовата линия близо до Покровск, Добропилия, и по границата с Днепропетровска област отчасти като критична.

От друга страна началникът на Генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов вчера посети руските сили на позициите им в Украйна. Той заяви, че силите на Москва напредват по всички фронтове, а най-тежките сражения се водят в района на Покровск.

Герасимов отбеляза също, че руските сили отбелязват напредък в опита си да превземат Купянск – до голяма степен разрушен град в украинската североизточна Харковска област, както и в Ямпил  - далече на изток.

Твърденията и на двете страни не могат да бъдат проверени по независим път, отбелязва агенцията.

17.09.2025 19:27

Зеленски заяви, че ракети за противовъздушна отбрана ще са част от първите доставки по механизъма на НАТО за купуване на оръжия от САЩ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че ракети за западни системи за противовъздушна отбрана ще бъдат част от първите доставки на американски оръжия, платени от страни от НАТО по механизъма ПУРЛ, или „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), предаде Укринформ.
17.09.2025 19:11

Зеленски и Мецола обсъдиха членството на Украйна в ЕС, санкциите и безопасността на цивилното население

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, като основните теми на разговор са били членството на Украйна в ЕС, засилването на санкциите срещу Русия и строежа на бомбоубежища, предаде Укринформ.
17.09.2025 18:20

САЩ са одобрили първия пакет помощи за Украйна, предоставяни по нов механизъм, потвърди Киев

САЩ одобриха първите пакети военна помощ за Украйна по нов механизъм, финансиран от други съюзници, потвърди говорителят на външното министерство в Киев Георгий Тихи, цитиран от Укринформ и Ройтерс. Киев очаква от САЩ официална информация за първите
17.09.2025 16:21

Лавров обвини Киев в опити да саботира политическите усилия на САЩ за решаване на конфликта в Украйна

Киев се опитва да саботира усилията на американското правителство за решаване на конфликта, заяви руският външен министър Сергей Лавров на кръгла маса за чуждестранни посланици, посветена на войната в Украйна, предаде ТАСС.

