САЩ са одобрили първия пакет помощи за Украйна, предоставяни по нов механизъм, потвърди Киев
САЩ одобриха първите пакети военна помощ за Украйна по нов механизъм, финансиран от други съюзници, потвърди говорителят на външното министерство в Киев Георгий Тихи, цитиран от Укринформ и Ройтерс.
Киев очаква от САЩ официална информация за първите пакети, разпределени по инициативата, добави Тихи на брифинг. Той подчерта, че това потвърждава, че механизмът работи и е изключително важен.
Говорителят отказа да разкрие подробности.
"Нуждите на Украйна по време на войната са големи и ще останат големи. Ето защо очакваме нашите партньорски държави да продължат да попълват инициативата с допълнителни вноски. Това е изключително важно", подчерта дипломатът.
Заместник-министърът на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби е одобрил две доставки на стойност 500 милиона долара по новия механизъм, наречен "Приоритетен списък с нуждите на Украйна" (PURL), съобщиха източници.
Първите партиди американско военно оборудване за Украйна, закупени по ново финансово споразумение със съюзниците, вече са в процес на доставка, заяви висшият представител на НАТО в Украйна Патрик Търнър. Става дума за четири пакета, уточни той.
Вечер Ройтерс съобщи, като се позовава на свои източници, че първите пратки с оръжейна помощ от САЩ са били одобрени.
