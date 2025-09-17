Подробно търсене

ПАП: Полша проведе първи бойни стрелби с ракети „Пейтриът“ в рамките на учението „Железен защитник“

Атанаси Петров
ПАП: Полша проведе първи бойни стрелби с ракети „Пейтриът“ в рамките на учението „Железен защитник“
ПАП: Полша проведе първи бойни стрелби с ракети „Пейтриът“ в рамките на учението „Железен защитник“
Снимка: ПАП
Варшава,  
17.09.2025 08:10
 (БТА)

Полският министър-председател Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш наблюдаваха първата бойна стрелба със системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, закупена от Варшава от Съединените щати, съобщи полската новинарска агенция ПАП.

На полигона близо до северния град Устка Туск заяви, че маневрите са част от по-голямото учение „Железен защитник“.

Той обясни, че „Железен защитник“ е отговор на руско-беларуските маневри „Запад“, които започнаха на 12 септември и приключиха на 16 септември.

„В тези трудни и критични времена е много важно светът да види как НАТО и Полша са подготвени за различни сценарии и заплахи“, заяви Туск, добавяйки, че десетки хиляди войници участват в полските учения.

Само във вчерашния ден в маневрите са участвали 18 000 войници, посочи той.

Туск също така заяви, че полски войници в момента подкрепят своите съюзници в Литва, Латвия и на шведския остров Готланд.

„Всички ние работим за подобряване на отбранителните си способности. Тези учения са отбранителни по характер и са отговор на агресивните маневри от другата страна на границата“, каза полският премиер.

Кошиняк-Камиш акцентира, че за първи път Полша използва системите „Пейтриът“ в учения. В маневрите бяха използвани също реактивни системи за залпов огън HOMAR-A и HOMAR-K, самоходни гаубици K9, самоходни гаубици „Краб“ и танкове „Ейбрамс“.

Полският министър на отбраната обясни, че Полша разполага с третата по големина армия в НАТО, но „учения като тези в Устка“ са необходими, „за да бъде на върха по отношение на оперативните способности“.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП) 

/ВС/

Свързани новини

15.09.2025 21:21

Външните министри на Полша и Китай обсъдиха във Варшава затварянето на полско-беларуската граница

Полският външен министър Радослав Шикорски се срещна днес във Варшава със своя китайски колега Ван И и го информира за свързаните със сигурността съображения, накарали Полша да затвори временно границата си с Беларус, през която минава важен търговски път от Китай към Европейския съюз, съобщи говорител на полското външно министерство, цитиран от Франс прес.
15.09.2025 16:43

Русия е симулирала атака с крилата ракета "Калибър" в Баренцово море в рамките на съвместните учения с Беларус "Запад-2025"

Русия е симулирала атака с крилата ракета "Калибър", изстреляна от ядрената подводница "Архангелск" в Баренцово море, по време на съвместните учения с Беларус "Запад-2025", предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция "Интерфакс".
13.09.2025 15:39

Руски самолети МиГ-31, оборудвани с хиперзвукови балистични ракети, са прелетели над Баренцово море по време на военни учения, съобщава "Интерфакс"

Руски самолети МиГ-31, оборудвани с хиперзвукови балистични ракети, са прелетели над Баренцово море по време на военните учения „Запад 2025“, предаде Ройтерс, като се позова на руската агенция „Интерфакс“.
12.09.2025 14:10

Според Кремъл Полша е затворила границата си с Беларус заради "емоционално претоварване" поради ученията "Запад-2025"

Изявленията и действията на европейските страни на фона на руско-беларуските учения "Запад-2025" изглеждат като емоционално претоварване, оцени прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков на брифинг, предадоха ТАСС и Ройтерс. Той, в
12.09.2025 12:49

Най-високопоставеният германски военен обеща да защити "всеки сантиметър" от територията на НАТО

Генералният инспектор на германската армия ген. Карстен Бройер потвърди решимостта на Германия да защити съюзниците си от НАТО от източния фланг на алианса. Тези уверения той направи по време на посещение на голямо военно учение в Литва, предаде
12.09.2025 08:47

Русия и Беларус започнаха днес съвместните си военни учения "Запад 2025", заяви руското министерство на отбраната

Русия и Беларус започнаха днес мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025", предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната.Ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.
11.09.2025 12:59

Зеленски критикува слабата глобална реакция на нахлуването на руски дронове в Полша

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че масовото нахлуване на руски дронове в Полша е било преднамерена операция на Кремъл, а не инцидент, предаде Укринформ. Той подчерта спешната необходимост от съвместна европейска противовъздушна

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:20 на 17.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация