Подробно търсене

Полша ще избере доставчика си на подводници до края на тази година

Николай Джамбазов
Полша ще избере доставчика си на подводници до края на тази година
Полша ще избере доставчика си на подводници до края на тази година
Подводница на сух док. Снимка: Jessica Hill, AP.
Варшава,  
17.09.2025 19:35
 (БТА)

Полското правителство обяви днес, че до края на тази година ще избере своя доставчик на подводници, за да укрепи флота си в отговор на евентуална руска заплаха. Много предприятия са подали вече оферти за продажба, сред които две южнокорейски и едно френско, испанско, германско, шведско и италианско предприятие, предадоха полски медии, цитирани от Франс Прес.

До този момент, най-изгодните оферти са тези на германската компания "ТисенКруп", шведската "Сааб" и италианската "Финкантиери".

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че целта на придобиването на подводниците е подобряването на сигурността и развитието на отбранителните способности на страната. Програмата, наименувана "Косатка", ще включва закупуването на две или три подводници, предадоха полски медии.

Морската граница на Полша се разпростира на 440 км в Балтийско море, с което граничат няколко страни членки на НАТО, както и на Русия. Според министъра на отбраната Кошиняк-Камиш, то се е превърнало в "морско пространство от решаващо значение за сигурността на Европа и ключово за военни операции, където наскоро настъпиха няколко инцидента, включително смущения в работата на GPS системата, нарушения на въздушното пространство от Русия и прекъсване на енергийни кабели.

В тази връзка, програмата "Косатка" е един от най-важните и спешни проекти за полския флот, който понастоящем разполага само с една-единствена остаряла подводница от постсъветски тип, отбелязва Франс Прес.

/ЛМ/

Свързани новини

17.09.2025 08:10

ПАП: Полша проведе първи бойни стрелби с ракети „Пейтриът“ в рамките на учението „Железен защитник“

Полският министър-председател Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш наблюдаваха първата бойна стрелба със системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, която Полша закупи от Съединените щати, съобщи полската новинарска агенция ПАП.
16.09.2025 13:08

"Файненшъл таймс": Варшава увеличава бюджета за киберсигурност заради опитите на Москва за саботаж, заяви полски заместник-министър

Полското правителство увеличава годишния държавен бюджет за киберсигурност до рекордните 1 милиард евро, след като обвини Русия в опити за саботаж на болници и водопроводни мрежи, пише в. "Файненшъл таймс".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:05 на 17.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация