Полша ще избере доставчика си на подводници до края на тази година
Полското правителство обяви днес, че до края на тази година ще избере своя доставчик на подводници, за да укрепи флота си в отговор на евентуална руска заплаха. Много предприятия са подали вече оферти за продажба, сред които две южнокорейски и едно френско, испанско, германско, шведско и италианско предприятие, предадоха полски медии, цитирани от Франс Прес.
До този момент, най-изгодните оферти са тези на германската компания "ТисенКруп", шведската "Сааб" и италианската "Финкантиери".
Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че целта на придобиването на подводниците е подобряването на сигурността и развитието на отбранителните способности на страната. Програмата, наименувана "Косатка", ще включва закупуването на две или три подводници, предадоха полски медии.
Морската граница на Полша се разпростира на 440 км в Балтийско море, с което граничат няколко страни членки на НАТО, както и на Русия. Според министъра на отбраната Кошиняк-Камиш, то се е превърнало в "морско пространство от решаващо значение за сигурността на Европа и ключово за военни операции, където наскоро настъпиха няколко инцидента, включително смущения в работата на GPS системата, нарушения на въздушното пространство от Русия и прекъсване на енергийни кабели.
В тази връзка, програмата "Косатка" е един от най-важните и спешни проекти за полския флот, който понастоящем разполага само с една-единствена остаряла подводница от постсъветски тип, отбелязва Франс Прес.
