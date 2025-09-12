Според Кремъл Полша е затворила границата си с Беларус заради "емоционално претоварване" поради ученията "Запад-2025"

Изявленията и действията на европейските страни на фона на руско-беларуските учения "Запад-2025" изглеждат като емоционално претоварване, оцени прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков на брифинг, предадоха ТАСС и Ройтерс.

Той, в частност, коментира решението на Полша да затвори границата си с Беларус заради ученията.

"Разбира се, подобни учения винаги привличат вниманието на граничните страни. При нормални условия на конструктивно, мирно и приятелско съжителство представителите на съседните страни винаги имат възможност да наблюдават тези учения. Такава практика е съществувала. Сега, когато Западна Европа заема враждебна към нас позиция, естествено, всичко това се изразява в подобно емоционално претоварване за тези страни", предаде ТАСС думите на Песков.

Говорителят на Кремъл също така посочи, че Русия никога не е заплашвала никоя държава, включително и европейските, а, напротив, НАТО се приближи до руските граници.

"Искам да припомня думите на нашия президент. Русия никога не е заплашвала никого. Тя не заплашва и страните от Европа. Не Русия се е придвижила към Европа със своята военна инфраструктура. А именно Европа, като част от НАТО - която се явява инструмент за конфронтация, а не за мир и стабилност – винаги се е движила към нашите граници".

По отношение на войната в Украйна Песков също така, отбеляза: "Руската страна запазва готовността си да върви по пътя на мирния диалог, да търси начини за уреждане на въпроса. Но това, че европейците пречат, е наистина така. Това не е тайна за никого".

Говорителят на Кремъл отбеляза, че резултатите от преговорите за уреждане на конфликта в Украйна не могат да бъдат мигновени, никой не трябва да гледа през "розови очила" на този въпрос, предаде ТАСС. Песков припомни, че президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е казал, че първоначално е мислил за възможност за бързо уреждане на въпроса, но после е разбрал, че за това е необходимо повече време.

Ройтерс отбелязва, че Песков е казал, че преговорите между Русия и Москва са на пауза заради действията на европейците: "Каналите за комуникация са налице и функционират. Нашите преговарящи имат възможност да комуникират чрез тези канали. Но засега вероятно е по-точно да кажем, че има пауза. Руската страна остава готова да продължи по пътя на мирния диалог. Но фактът, че европейците пречат на това, е наистина верен“, каза Песков.