Москва и Минск възприемат "отговорен подход" към ядрените оръжия, заяви Русия

Асен Георгиев
Снимка, на която е запечатан момент от ученията на Русия и Беларус "Запад 2021", 11 септември 2021 г. - снимка: Vadim Savitskiy/пресслужба на руското министерство на отбраната чрез АП
Москва/Минск,  
16.09.2025 18:46
 (БТА)

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че Москва и Минск подхождат отговорно към въпросите, свързани с потенциалното използване на ядрени оръжия, предаде Ройтерс, като се позовава на агенция Интерфакс.

Русия и Беларус приключват съвместните си военни учения "Запад 2025". Двете страни твърдят, че целта им е да тестват бойната готовност и отбранителните си способности, въпреки че ученията предизвикаха загриженост сред съседните страни на фона на продължаващия конфликт в Украйна.

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че ученията включват репетиции за изстрелване на руски тактически ядрени оръжия, както и планиране на потенциалното използване на руската хиперзвукова ракета "Орешник".

/БЗ/

Свързани новини

15.09.2025 21:21

Външните министри на Полша и Китай обсъдиха във Варшава затварянето на полско-беларуската граница

Полският външен министър Радослав Шикорски се срещна днес във Варшава със своя китайски колега Ван И и го информира за свързаните със сигурността съображения, накарали Полша да затвори временно границата си с Беларус, през която минава важен търговски път от Китай към Европейския съюз, съобщи говорител на полското външно министерство, цитиран от Франс прес.
15.09.2025 16:43

Русия е симулирала атака с крилата ракета "Калибър" в Баренцово море в рамките на съвместните учения с Беларус "Запад-2025"

Русия е симулирала атака с крилата ракета "Калибър", изстреляна от ядрената подводница "Архангелск" в Баренцово море, по време на съвместните учения с Беларус "Запад-2025", предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция "Интерфакс".
15.09.2025 09:50

Русия заяви, че нейни свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3 са патрулирали над неутрални води в Баренцово море

Свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3, пренасящи ракетни глави, са патрулирали над неутрални води в Баренцово море в рамките на съвместното учение между Русия и Беларус "Запад 2025", заяви днес министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс.Полетът на бомбардировачите е продължил четири часа, каза руското ведомство.
14.09.2025 10:11

Русия заяви, че е изстреляла хиперзвукова ракета "Циркон" по време на ученията "Запад 2025"

Русия изстреля хиперзвукова крилата ракета "Циркон" по цел в Баренцово море по време на военните учения "Запад 2025", заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс."Според обективните мониторингови данни, получавани в реално време, целта е унищожена с директен удар", се казва в изявление на министерството.
13.09.2025 15:39

Руски самолети МиГ-31, оборудвани с хиперзвукови балистични ракети, са прелетели над Баренцово море по време на военни учения, съобщава "Интерфакс"

Руски самолети МиГ-31, оборудвани с хиперзвукови балистични ракети, са прелетели над Баренцово море по време на военните учения „Запад 2025“, предаде Ройтерс, като се позова на руската агенция „Интерфакс“.
12.09.2025 17:39

"Файненшъл таймс": Какъв е планът на Владимир Путин срещу източния фланг на НАТО?

Ако намерението на Владимир Путин беше да използва ранната сутрешна атака с дронове в Полша, за да тества въздушната отбрана на НАТО, руският президент би бил много доволен от резултата.
12.09.2025 14:10

Според Кремъл Полша е затворила границата си с Беларус заради "емоционално претоварване" поради ученията "Запад-2025"

Изявленията и действията на европейските страни на фона на руско-беларуските учения "Запад-2025" изглеждат като емоционално претоварване, оцени прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков на брифинг, предадоха ТАСС и Ройтерс. Той, в
12.09.2025 12:49

Най-високопоставеният германски военен обеща да защити "всеки сантиметър" от територията на НАТО

Генералният инспектор на германската армия ген. Карстен Бройер потвърди решимостта на Германия да защити съюзниците си от НАТО от източния фланг на алианса. Тези уверения той направи по време на посещение на голямо военно учение в Литва, предаде
12.09.2025 08:47

Русия и Беларус започнаха днес съвместните си военни учения "Запад 2025", заяви руското министерство на отбраната

Русия и Беларус започнаха днес мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025", предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната.Ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.

