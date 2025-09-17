Стратегическите руско-беларуски военни учения „Запад 2025“ приключиха, заяви руското министерство на отбраната

ЕС изрази тревога заради участието на Индия във военните маневри "Запад"
Плановете на ЕС за по-тясно сътрудничество с Индия бяха засенчени от неотдавнашното участие на страната в руско-беларуските военни маневри "Запад", предаде ДПА.
Стратегическите военни учения на въоръжените сили на Русия и Беларус „Запад 2025“, които бяха проведени от 12 до 16 септември, приключиха, обяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.
„В момента подразделенията на въоръжените сили на Руската федерация и коалиционната група войски, участвали в съвместното стратегическо учение „Запад 2025“, започнаха да се връщат в пунктовете си за постоянна дислокация“, се казва в изявление на ведомството.
/БЗ/
