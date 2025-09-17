Подробно търсене

Владимир Арангелов
Стратегическите руско-беларуски военни учения „Запад 2025“ приключиха, заяви руското министерство на отбраната
Военнослужещи участват в руско-беларуските учения "Запад-2025" в Беларус, 15 септември 2025 година. Снимка: AP/Pavel Bednyakov
Москва,  
17.09.2025 20:32
 (БТА)
Стратегическите военни учения на въоръжените сили на Русия и Беларус „Запад 2025“, които бяха проведени от 12 до 16 септември, приключиха, обяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

„В момента подразделенията на въоръжените сили на Руската федерация и коалиционната група войски, участвали в съвместното стратегическо учение „Запад 2025“, започнаха да се връщат в пунктовете си за постоянна дислокация“, се казва в изявление на ведомството.

/БЗ/

17.09.2025 16:10

АП: Русия демонстрира конвенционална и ядрена военна мощ по време на учения, с които повишава напрежението с НАТО

Рояк руски дронове навлезе във въздушното пространство на Полша, чиито официални представители окачествиха това като умишлена провокация. НАТО отговори чрез укрепване на противовъздушната отбрана на пакта на неговия източен фланг.
17.09.2025 14:46

Латвийските власти задържаха мъж, заподозрян в шпионаж в полза на Москва

Службата за сигурност на Латвия (VDD) съобщи днес за арест на латвийски гражданин, заподозрян в събиране и предоставяне на Москва на информация за военни съоръжения и операции на територията на страната, която е член на НАТО и ЕС, предаде Франс прес.
16.09.2025 20:28

Руският президент Владимир Путин пристигна в Нижегородска област, за да наблюдава руско-беларуските военни учения "Запад 2025"

Руският президент Владимир Путин пристигна по-рано днес на полигона "Мулино" в Нижегородска област, за да наблюдава съвместните руско-беларуски военни учения "Запад 2025", предадоха Ройтерс и руската новинарска агенция ТАСС. Облечен във военна униформа, Путин изслуша доклади на министъра на отбраната Андрей Белоусов и на неговия заместник. Путин заяви, че маневрите "Запад 2025" имат за цел да отработят елементи от отбраната на Съюзната държава на Русия и Беларус.
16.09.2025 18:46

Москва и Минск възприемат "отговорен подход" към ядрените оръжия, заяви Русия

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че Москва и Минск подхождат отговорно към въпросите, свързани с потенциалното използване на ядрени оръжия, предаде Ройтерс, като се позовава на агенция Интерфакс. Русия и Беларус
16.09.2025 18:32

Латвия и Финландия приветстваха мисията на НАТО за подсигуряване на въздушното пространство на източния фланг "Източен страж"

Президентите на Латвия и Финландия приветстваха новата мисия на НАТО за подсигуряване на въздушното пространство на източния фланг на Алианса, която бе стартирана в отговор на нарушаването на полското въздушно пространство от руски безпилотни летателни апарати миналата седмица, предаде Ройтерс.
15.09.2025 16:43

Русия е симулирала атака с крилата ракета "Калибър" в Баренцово море в рамките на съвместните учения с Беларус "Запад-2025"

Русия е симулирала атака с крилата ракета "Калибър", изстреляна от ядрената подводница "Архангелск" в Баренцово море, по време на съвместните учения с Беларус "Запад-2025", предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция "Интерфакс".
15.09.2025 13:37

Американски военни пристигнаха на изненадващо посещение в Беларус, за да наблюдават военните маневри с Русия

Американски военнослужещи наблюдаваха днес съвместните военни маневри на Русия и Беларус и беларуският министър на отбраната Виктор Хренин им каза, че могат да наблюдават "всичко, което ги интересува", предаде Ройтерс.
15.09.2025 09:50

Русия заяви, че нейни свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3 са патрулирали над неутрални води в Баренцово море

Свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3, пренасящи ракетни глави, са патрулирали над неутрални води в Баренцово море в рамките на съвместното учение между Русия и Беларус "Запад 2025", заяви днес министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс.Полетът на бомбардировачите е продължил четири часа, каза руското ведомство.
12.09.2025 17:39

"Файненшъл таймс": Какъв е планът на Владимир Путин срещу източния фланг на НАТО?

Ако намерението на Владимир Путин беше да използва ранната сутрешна атака с дронове в Полша, за да тества въздушната отбрана на НАТО, руският президент би бил много доволен от резултата.
12.09.2025 14:10

Според Кремъл Полша е затворила границата си с Беларус заради "емоционално претоварване" поради ученията "Запад-2025"

Изявленията и действията на европейските страни на фона на руско-беларуските учения "Запад-2025" изглеждат като емоционално претоварване, оцени прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков на брифинг, предадоха ТАСС и Ройтерс. Той, в
28.05.2025 20:05

Лукашенко призова беларуските фермери да произвеждат повече картофи в условията на недостиг и нарастващо търсене от съседна Русия

Президентът на Беларус Александър Лукашенко призова днес беларуските фермери да произвеждат повече картофи в условията на голям недостиг и нарастващо търсене от страна на съседна Русия, предаде ДПА.
07.04.2025 20:47

Путин и Лукашенко проведоха телефонен разговор след залавяне на полско-беларуската граница на опасна пратка за Русия

Президентите на Русия и на Беларус Владимир Путин и Александър Лукашенко проведоха тази вечер телефонен разговор, предадоха БелТа и ТАСС. Путин се е обадил на  Лукашенко и му е благодарил за задържането на голяма пратка с взривни вещества на

