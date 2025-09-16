Подробно търсене

Руският президент Владимир Путин пристигна в Нижегородска област, за да наблюдава руско-беларуските военни учения "Запад 2025"

Симеон Томов
Руският президент Владимир Путин пристигна в Нижегородска област, за да наблюдава руско-беларуските военни учения "Запад 2025"
Руският президент Владимир Путин пристигна в Нижегородска област, за да наблюдава руско-беларуските военни учения "Запад 2025"
Президентът на Русия Владимир Путин наблюдава руско-беларуските учения "Запад 2025" от полигона "Мулино" в Нижегородска област, 16 септември 2025 г. - Снимка: Valeriy Sharifulin/Sputnik чрез AP
Москва ,  
16.09.2025 20:28
 (БТА)

Руският президент Владимир Путин пристигна по-рано днес на полигона "Мулино" в Нижегородска област, за да наблюдава съвместните руско-беларуски военни учения "Запад 2025", предадоха Ройтерс и руската новинарска агенция ТАСС. 

Облечен във военна униформа, Путин изслуша доклади на министъра на отбраната Андрей Белоусов и на негов заместник. Путин заяви, че маневрите "Запад 2025" имат за цел да отработят елементи от отбраната на Съюзната държава на Русия и Беларус

"Целта на учението е да се отработят всички необходими елементи за безусловна защита на суверенитета и териториалната цялост, за защитата от всякаква агресия на Съюзната държава", заяви руският президент, обръщайки се към участниците в маневрите. По думите му елементите от ученията се провеждат на 41 полигона, като в тях участват 100 хиляди военнослужещи и около 10 хиляди оръжейни системи и оборудване. 

"Освен това се използва съвременна технология, прилагана в практическата бойна дейност, а плановете на ученията се основават на опита, натрупан при провеждането на специалната военна операция. Има около 10 хиляди образци на различно оборудване, включително 333 летателни апарата: тактическа авиация, стратегическа авиация и военнотранспортна авиация. Използват се и повече от 247 кораба: надводни, подводни и спомагателни", подчерта Путин. 

Според руския президент 25 чуждестранни делегации са пристигнали за участие в маневрите "Запад 2025", от които 16 са изпратили свои представители за наблюдение, а шест са изпратили военни контингенти за участие в стратегическото учение.

/БЗ/

Свързани новини

16.09.2025 18:32

Латвия и Финландия приветстваха мисията на НАТО за подсигуряване на въздушното пространство на източния фланг "Източен страж"

Президентите на Латвия и Финландия приветстваха новата мисия на НАТО за подсигуряване на въздушното пространство на източния фланг на Алианса, която бе стартирана в отговор на нарушаването на полското въздушно пространство от руски безпилотни летателни апарати миналата седмица, предаде Ройтерс.
16.09.2025 14:58

Естония ще изгради противотанков ров с дължина 40 км на границата с Русия

Властите на Естония възнамеряват до 2027 г. да завършат изграждането на 40-километров противотанков ров в югоизточната част на балтийската република, близо до границата с Русия, който ще стане част от така наречената Балтийска отбранителна линия, съобщи националната телевизия ERR, предаде ТАСС.
16.09.2025 10:57

Иран и още пет страни представиха пред МААЕ проект за резолюция за забрана на атаките срещу ядрени обекти

Иран, заедно с Китай, Русия, Венецуела, Никарагуа и Беларус, представиха на 69-ата сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) проект на резолюция за забрана на нападенията срещу ядрени обекти, предаде ТАСС, като се позова на иранското външно министерство.
15.09.2025 16:43

Русия е симулирала атака с крилата ракета "Калибър" в Баренцово море в рамките на съвместните учения с Беларус "Запад-2025"

Русия е симулирала атака с крилата ракета "Калибър", изстреляна от ядрената подводница "Архангелск" в Баренцово море, по време на съвместните учения с Беларус "Запад-2025", предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция "Интерфакс".
15.09.2025 14:16

ЕК увери, че следи за възможни заплахи за сигурността от съвместното учение "Запад" на Русия и Беларус

Следим внимателно учението "Запад" в Беларус, призоваваме отново Москва и Минск да спазват изискванията за предварително предупреждение за военни действия, продължаваме подготовката за възможни заплахи за сигурността от това учение. Това каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.
15.09.2025 09:50

Русия заяви, че нейни свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3 са патрулирали над неутрални води в Баренцово море

Свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3, пренасящи ракетни глави, са патрулирали над неутрални води в Баренцово море в рамките на съвместното учение между Русия и Беларус "Запад 2025", заяви днес министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс.Полетът на бомбардировачите е продължил четири часа, каза руското ведомство.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:05 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация