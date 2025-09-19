Подробно търсене

Над 700 000 руски войници се намират на фронтовата линия в Украйна, каза Путин

Десислава Иванова
Руският президент Владимир Путин на среща с лидерите на парламентарните партии, представени в долната камара на парламента - Държавната дума, 18 септември 2025 г. Снимка: Mikhail Sinitsyn/Sputnik, Кремълски пул чрез АПvia AP)
Москва,  
19.09.2025 00:42
 (БТА)
Повече от 700 000 руски войници се бият момента в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин на среща с лидерите на парламентарните групи в Москва, цитиран от ТАСС.

"Виждате ли, има над 700 000 души по линията на съприкосновение" каза Путин, коментирайки на срещата идеята за квоти за ветерани от Северния военен окръг в държавните органи. Президентът отбеляза, че не всички войници се възприемат като държавни служители. "Сред тези хора трябва да подберем онези, които имат желание и склонност към такъв вид работа", като държавната служба, допълни той.

ДПА посочва, че не може да провери по независим начин дали цитираната от Путин брой съответства на реалността.

Според направена наскоро от военни експерти оценка общата численост на руските въоръжени сили, включително тези извън Украйна, е малко под 1,3 милиона души. Силите на Киев се изчисляват на около 900 000 активни войници, отбелязва агенцията.

Русия е във война с Украйна вече над три години и половина и е окупирала около една пета от страната. Нито една от страните не е предоставила точни подробности за загубите си до момента, подчертава ДПА.

17.09.2025 16:10

АП: Русия демонстрира конвенционална и ядрена военна мощ по време на учения, с които повишава напрежението с НАТО

Рояк руски дронове навлезе във въздушното пространство на Полша, чиито официални представители окачествиха това като умишлена провокация. НАТО отговори чрез укрепване на противовъздушната отбрана на пакта на неговия източен фланг.
16.09.2025 20:28

Руският президент Владимир Путин пристигна в Нижегородска област, за да наблюдава руско-беларуските военни учения "Запад 2025"

Руският президент Владимир Путин пристигна по-рано днес на полигона "Мулино" в Нижегородска област, за да наблюдава съвместните руско-беларуски военни учения "Запад 2025", предадоха Ройтерс и руската новинарска агенция ТАСС. Облечен във военна униформа, Путин изслуша доклади на министъра на отбраната Андрей Белоусов и на неговия заместник. Путин заяви, че маневрите "Запад 2025" имат за цел да отработят елементи от отбраната на Съюзната държава на Русия и Беларус.

