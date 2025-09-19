Подробно търсене

Валерия Динкова
Беларус изгони чешки дипломат като ответна мярка за подобно действие срещу служители на Минск
Изображение: БТА
Минск,  
19.09.2025 11:39
 (БТА)
Министерството на външните работи на Беларус заяви, че е наредило на чешки дипломат да напусне страната и е извикало високопоставен полски дипломат на среща, след като двете страни изгониха дипломатически персонал на Беларус, предаде Ройтерс.

По-рано този месец Чехия и Полша експулсираха беларуски дипломати заради обвинения в шпионаж. Варшава освен това арестува човек извън дипломатическите среди по подозрение, че е шпионирал в полза на Минск.

Западните държави наложиха санкции на Беларус, който е близък съюзник на Русия във войната ѝ срещу Украйна, след потушаването на протестите след изборите през 2020 г., които бяха спечелени от дългогодишния лидер Александър Лукашенко – победа, непризната от опозицията и повечето западни столици.

В свое изявление Министерството заяви, че експулсирането е „резултат от наслагвани с години предубеждения спрямо Беларус от страна на чешките власти“.

/ВС/

