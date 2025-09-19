Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Беларус изгони чешки дипломат като реципрочна мярка

Николай Станоев, Елена Инджева (стажант)
Беларус изгони чешки дипломат като реципрочна мярка
Беларус изгони чешки дипломат като реципрочна мярка
Беларуският президент Александър Лукашенко с руския си колега Владимир Путин, 29 януари 2024 г. Снимка: Дмитрий Астахов, Спутник, Кремълски пул чрез АП
Минск,  
19.09.2025 20:13
 (БТА)
Етикети

Беларус изгони чешки дипломат като реципрочна мярка, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че този ход е бил предприет на фона на влошаващите се отношения на Беларус със страните от Европейския съюз.

В изявление от днес Министерството на външните работи на Беларус определи случилото се като „култивирано предубеждение срещу Беларус от страна на чешките власти“.

Чехия изгони беларуски дипломат, след като на 8 септември обяви, че е разкрита шпионска мрежа, контролирана от Беларус.

Тогава чешката разузнавателна агенция каза в изявление, че екип от агенти, работещи за ЕС, са открили шпиони на беларуската служба за сигурност КГБ в няколко европейски държави.

Полша обяви малко след това, че е арестувала беларуски шпионин. Тя заяви, че ще изгони беларуски дипломат, който „е подкрепял агресивните действия на беларуската държава срещу Полша“.

Макар че полски дипломати не бяха експулсирани, беларуското Министерството на външните работи съобщи днес, че е извикало ръководителя на полската дипломатическа мисия за „дискусия по същество за настоящото състояние на отношенията между Беларус и Полша“.

Беларус е управлявана от повече от три десетилетия от авторитарния президент Александър Лукашенко, който е близък съюзник на руския си колега Владимир Путин, отбелязва АП.

Лукашенко позволи на Русия да използва територията на Беларус като трамплин за пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г., а по-късно разреши разполагането на руски тактически ядрени ракети в своята страна, която граничи с Русия от запад.

По-рано този месец Полша затвори напълно границата си с Беларус, като изтъкна опасения във връзка с военните учения „Запад 2025“, които се състояха в страната с участието на руски войски.

/НС/

Свързани новини

18.09.2025 16:29

Полското правителство заяви, че e отчело повишена активност на дронове близо до границата с Беларус

Полша отчете нова активност на дронове близо до границата си с Беларус снощи, заяви правителството във Варшава, след като затвори тази граница преди съвместни учения между Минск и Москва, предаде Ройтерс. Опасенията на Полша относно военните учения
17.09.2025 20:32

Стратегическите руско-беларуски военни учения „Запад 2025“ приключиха, заяви руското министерство на отбраната

Стратегическите военни учения на въоръжените сили на Русия и Беларус „Запад 2025“, които бяха проведени от 12 до 16 септември, приключиха, обяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.
25.04.2025 13:37

Европейски нюзрум: ЕС в повишена готовност заради хибридната офанзива на Русия срещу европейските демокрации

Европа е залята от хибридни заплахи, особено от страна на Москва, откакто започна руската инвазия в Украйна, пише Европейският нюзрум (ЕНР) – платформа за сътрудничество между 23 европейски осведомителни агенции, сред които е и БТА. Официални лица от ЕС и доклади на разузнаването предупреждават за рязко увеличаване на атаките, насочени към дестабилизирането на европейските демокрации. Под прицел са националните избори, инфраструктурни обекти и общественото доверие.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:10 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация