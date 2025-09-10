Кремъл за инцидента с дронове в Полша: ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации без никакви аргументи

Във връзка с инцидента с дронове в Полша говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации без никакви аргументи, съобщиха ТАСС и Ройтерс.

Кремъл днес отказа да коментира изявлението на Полша, че е свалила руски дронове в полското въздушно пространство, като заяви, че това е въпрос, който трябва да бъде разгледан от министерството на отбраната, посочва Ройтерс.

Полша заяви, че голям брой руски дронове са нарушили въздушното й пространство по време на инцидента и че тези, които са представлявали пряка заплаха, са били свалени.