Полша заяви, че Съветът за сигурност на ООН ще проведе заседание, посветено на нарушаването на въздушното ѝ пространство

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание по искане на Полша, на което ще бъде обсъдено нарушаването на полското въздушно пространство, извършено по-рано тази седмица, заяви днес полското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Полското министерство съобщи това след безпрецедентното навлизане на дронове в полското въздушно пространство, които бяха свалени от полските сили и съюзниците им от НАТО.

"Обръщаме вниманието на света към безпрецедентната руска атака с дронове срещу член на ООН, Европейския съюз и НАТО", каза полският външен министър Радослав Шикорски.

Москва отхвърля твърденията, че е отговорна за случилото се, като високопоставен руски дипломат в Полша каза, че дроновете са дошли от Украйна.

Руското министерство на отбраната заяви вчера, че руските сили са извършили мащабна атака срещу военни съоръжения в Западна Украйна и че не са планирали да поразяват цели в Полша.