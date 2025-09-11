Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Полша заяви, че Съветът за сигурност на ООН ще проведе заседание, посветено на нарушаването на въздушното ѝ пространство

Божидар Захариев
Полша заяви, че Съветът за сигурност на ООН ще проведе заседание, посветено на нарушаването на въздушното ѝ пространство
Полша заяви, че Съветът за сигурност на ООН ще проведе заседание, посветено на нарушаването на въздушното ѝ пространство
Полският външен министър Радослав Шикорски - снимка: Joerg Carstensen/dpa чрез AP
Варшава,  
11.09.2025 11:58
 (БТА)

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание по искане на Полша, на което ще бъде обсъдено нарушаването на полското въздушно пространство, извършено по-рано тази седмица, заяви днес полското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Полското министерство съобщи това след безпрецедентното навлизане на дронове в полското въздушно пространство, които бяха свалени от полските сили и съюзниците им от НАТО.

"Обръщаме вниманието на света към безпрецедентната руска атака с дронове срещу член на ООН, Европейския съюз и НАТО", каза полският външен министър Радослав Шикорски.

Москва отхвърля твърденията, че е отговорна за случилото се, като високопоставен руски дипломат в Полша каза, че дроновете са дошли от Украйна.

Руското министерство на отбраната заяви вчера, че руските сили са извършили мащабна атака срещу военни съоръжения в Западна Украйна и че не са планирали да поразяват цели в Полша.

/ГГ/

Свързани новини

11.09.2025 10:49

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Полша наложи ограничения за въздушния трафик по източната си граница с Беларус и Украйна на фона на засиленото напрежение, след като вчера няколко дрона навлязоха във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс, като се позова на
11.09.2025 09:26

ЕП ще обсъди днес навлизането на дронове в полското въздушно пространство

Европейският парламент включи в дневния си ред за днес извънредна точка с обсъждане на случая с навлизане на дронове в полското въздушно пространство. В съобщение по този повод се отбелязва, че дебатът ще бъде израз на подкрепа за Полша.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:14 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация