София Георгиева
Макрон и Тръмп са обсъдили по телефона ситуацията в Близкия изток и нахлуването на руски дронове в Полша
Френският президент Еманюел Макрон и президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на среща в Белия дом на 18 август 2025 г. Снимка: AP Photo/Alex Brandon
Париж,  
10.09.2025 23:54
 (БТА)
Президентът на Франция Еманюел Макрон е обсъдил днес по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп ситуацията в Близкия изток след израелските удари срещу Катар, предаде агенция Ройтерс, като цитира публикация в социалната платформа Екс на френския държавен глава.

Макрон и Тръмп са говорили и за войната на Русия срещу Украйна и в частност за нахлуването на руски дронове в Полша, посочи Макрон в Екс.

„Тясното сътрудничество между европейците и американците е от ключово значение на всеки от тези фронтове“, посочи френският президент.

 

/СГ/

