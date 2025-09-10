Макрон и Тръмп са обсъдили по телефона ситуацията в Близкия изток и нахлуването на руски дронове в Полша

Президентът на Франция Еманюел Макрон е обсъдил днес по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп ситуацията в Близкия изток след израелските удари срещу Катар, предаде агенция Ройтерс, като цитира публикация в социалната платформа Екс на френския държавен глава.

Макрон и Тръмп са говорили и за войната на Русия срещу Украйна и в частност за нахлуването на руски дронове в Полша, посочи Макрон в Екс.

„Тясното сътрудничество между европейците и американците е от ключово значение на всеки от тези фронтове“, посочи френският президент.