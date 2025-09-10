Полша използва оръжия срещу цели, нарушаващи въздушното пространство, заяви премиерът; Рубио е информиран за навлизането на руски дронове

Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

"В момента се провежда операция, свързана с многократните нарушения на полското въздушно пространство", написа Туск в платформата "Екс".

"Военните използваха оръжия срещу тези цели", добави полският премиер.

Министърът на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че полски самолети са използвали оръжия срещу вражески цели и страната е в постоянен контакт с командването на НАТО.

По думите му активирани са силите за отбрана за издирване на земята на свалени дронове. Полските власти отправят призив към населението да не се доближава до отломки от такива свалени дронове.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е бил информиран за навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша, съобщи водещата на новините в телевизия Си Ен Ен Кейтлън Колинс.