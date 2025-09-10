Подробно търсене
Полша използва оръжия срещу цели, нарушаващи въздушното пространство, заяви премиерът; Рубио е информиран за навлизането на руски дронове

Светослав Танчев
Полският премиер Доналд Туск. Снимка: AP/Czarek Sokolowski
Варшава,  
10.09.2025 06:03
 (БТА)
Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

"В момента се провежда операция, свързана с многократните нарушения на полското въздушно пространство", написа Туск в платформата "Екс".

"Военните използваха оръжия срещу тези цели", добави полският премиер.

Министърът на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че полски самолети са използвали оръжия срещу вражески цели и страната е в постоянен контакт с командването на НАТО.

По думите му активирани са силите за отбрана за издирване на земята на свалени дронове. Полските власти отправят призив към населението да не се доближава до отломки от такива свалени дронове.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е бил информиран за навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша, съобщи водещата на новините в телевизия Си Ен Ен Кейтлън Колинс.

10.09.2025 03:23

Полски и съюзнически бойни самолети бяха активирани тази сутрин заради руски дронове, навлезли във въздушното пространство на Полша

Полски и съюзнически бойни самолети бяха активирани тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша, след като военновъздушните сили на Украйна предупредиха, че руски дронове са навлезли над територията на тази страна членка на НАТО, предаде Ройтерс.

