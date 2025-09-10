Полски и съюзнически бойни самолети бяха активирани тази сутрин заради руски дронове, навлезли във въздушното пространство на Полша

Полски и съюзнически бойни самолети бяха активирани тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша, след като военновъздушните сили на Украйна предупредиха, че руски дронове са навлезли над територията на тази страна членка на НАТО, предаде Ройтерс.

"Полски и съюзнически бойни самолети оперират във въздушното ни пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност", съобщи полското оперативно военно командване в публикация в платформата "Екс".

Малко преди това украинските военновъздушни сили написаха в приложението "Телеграм", че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство и застрашават град Замошч в Полша.

Не е още ясно колко дрона се намират във въздушното пространство на Полша.

Украинските медии съобщиха, че поне един от руските дронове се движи и към западния полски град Жешов.