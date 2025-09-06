Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Неидентифициран обект, вероятно дрон, падна в Източна Полша, съобщи частната полска радиостанция Ер Ем Еф Еф Ем

Владимир Арангелов
Неидентифициран обект, вероятно дрон, падна в Източна Полша, съобщи частната полска радиостанция Ер Ем Еф Еф Ем
Неидентифициран обект, вероятно дрон, падна в Източна Полша, съобщи частната полска радиостанция Ер Ем Еф Еф Ем
Полицаи охраняват царевична нива в Източна Полша, където на 20 август 2025 г. се разби неидентифиран дрон. Снимка: AP
Варшава,  
06.09.2025 20:53
 (БТА)
Етикети

Неидентифициран обект, вероятно дрон, падна близо до село Майдан-Сиелец в Източна Полша, съобщи днес частното полско радио Ер Ем Еф Еф Ем, цитирано от Ройтерс.

Полша е в състояние на повишена готовност за обекти, навлизащи в нейното въздушно пространство, откакто през 2022 г., няколко месеца след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, заблудена украинска ракета порази село в южната част на Полша, при което бяха убити двама души.

Ер Ем Еф Еф Ем каза още, че обектът е паднал на около 500 метра от сгради и че полските служби за сигурност са пристигнали на място. Радиостанцията добави, че полицията е потвърдила тази информация.

Миналия месец дрон се разби в царевична нива в Източна Полша. Разследващият случая прокурор тогава каза, че изглежда дронът е навлязъл в Полша Беларус.

/ВА/

Свързани новини

22.08.2025 15:43

ПАП: Дронът, който се разби в Полша, може да е долетял от Беларус, твърдят властите във Варшава

Полските следователи твърдят, че дронът, който се разби и експлодира в царевична нива в Източна Полша, може да е влязъл в полското въздушно пространство от Беларус, предаде полската новинарска агенция ПАП.
21.08.2025 20:19

ПАП: Членове на полския кабинет излязоха с официални изявления относно нарушаването на въздушното пространство на страната

Полският министър на външните работи Радослав Шикорски и министърът на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш реагираха на поредното нарушение на въздушното пространство на страната, като заявиха, че ще подадат дипломатически протестни ноти. Те нарекоха инцидента „руска провокация“, предаде полската новинарска агенция ПАП.
20.08.2025 18:31

Русия отново провокира страни от НАТО, заяви полският министър на отбраната по повод падналия в Източна Полша руски дрон

Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш осъди, по думите му, "провокацията" от страна на Русия, след като през нощта руски дрон падна и експлодира на нива в Източна Полша, без да причини жертви, предаде Франс прес.
20.08.2025 18:31

Русия отново провокира страни от НАТО, заяви полският министър на отбраната по повод падналия в Източна Полша руски дрон

Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш осъди днес, по думите му, "провокацията" от страна на Русия, след като през нощта руски дрон падна и експлодира на нива в Източна Полша, без да причини жертви, предаде Франс прес.
20.08.2025 15:52

Предварителни данни сочат, че обектът, паднал в нива в Полша, е военен дрон

Обектът, паднал и взривил се в царевична нива в Източна Полша тази нощ, е бил дрон, сочат предварителните данни от разследването, предаде Ройтерс, като се позова на полски прокурор. Полша е в състояние на повишена тревога за обекти, навлизащи във въздушното ѝ пространство, след като през 2022 г. украинска ракета падна в полското село Пшеводув и причини смъртта на двама местни жители.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:40 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация