Неидентифициран обект, вероятно дрон, падна в Източна Полша, съобщи частната полска радиостанция Ер Ем Еф Еф Ем

Неидентифициран обект, вероятно дрон, падна близо до село Майдан-Сиелец в Източна Полша, съобщи днес частното полско радио Ер Ем Еф Еф Ем, цитирано от Ройтерс.

Полша е в състояние на повишена готовност за обекти, навлизащи в нейното въздушно пространство, откакто през 2022 г., няколко месеца след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, заблудена украинска ракета порази село в южната част на Полша, при което бяха убити двама души.

Ер Ем Еф Еф Ем каза още, че обектът е паднал на около 500 метра от сгради и че полските служби за сигурност са пристигнали на място. Радиостанцията добави, че полицията е потвърдила тази информация.

Миналия месец дрон се разби в царевична нива в Източна Полша. Разследващият случая прокурор тогава каза, че изглежда дронът е навлязъл в Полша Беларус.