Около 40 на сто от гражданските полети в Европа се извършват в зони със заглушаване на спътниковата навигация, съобщи еврокомисар

Четиресет на сто от европейските граждански полети се извършват в зони, засегнати от заглушаване и отклоняване на спътниковите сигнали за навигация, съобщи днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс пред евродепутатите в Европейския парламент в Страсбург. От началото на войната в Украйна тези случаи се увеличиха и създават голяма опасност, добави той по време на дебати, посветени на опасностите за въздухоплаването и корабоплаването от загубата на сигналите от системата GPS.

Еврокомисарят отбеляза, че загубата на сигнал засяга всички страни от Източна Европа – граничещите с Украйна и тези по бреговете на Черно море. Той изрази благодарност към пилотите от полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив на 31 август. По неговите думи самолетът е загубил спътникова връзка час след излитане от Полша и след като се е насочил към нашата страна. Кубилюс отбеляза, че също е бил на борда на този полет.

Хибридните заплахи стават нормалност, но няма да ги приемем за нормални. Спътниковата навигация отдавна е двигател за икономиката. Нейните сигнали не са защитени от заглушаване, посочи еврокомисарят. Той призова за съгласуван общоевропейски план за отговор и съобщи, че от догодина ЕК подготвя наблюдение на радиочестотния спектър за откриване и установяване на опити за заглушаване.

Кубилюс добави, че европейската спътникова система "Галилео" ще разполага с допълнителни мерки за противодействие на заглушаване. По неговите думи се разработват допълнителни запасни системи за насочване, за да се преодолеят последиците от спътниковото заглушаване във въздухоплаването.

В последваните изявления на политическите семейства групата на Европейската народна партия отбеляза, че GPS е част от системата за отбрана и че решението в случая може да бъде само европейско. Според Социалистите и демократите случаите на заглушаване се множат и това е руска хибридна война срещу Европа. Трябва да приемем заплахата сериозно и да противодействаме, настояха от тази политическа сила.

Европейските консерватори и реформисти заявиха, че Русия прекрачва червени линии. Групата "Обнови Европа" посочи, че авиацията е гръбнак на икономиката, затова са необходими действия срещу този "опит за масово убийство на европейци". Да покажем на Русия, че няма да търпим тази хибридна война, призоваха от тази парламентарна група.

Зелените заявиха, че инцидентът в Пловдив не е изолиран и че в много подобни случаи става дума за руски действия, използвани като оръжие в хибридна война. Групата на Левицата настоя за по-бърза европейска реакция.

Евродепутатът Емил Радев (ЕНП/ГЕРБ) посочи, че броят на смущенията на GPS в България постоянно расте, като данните сочат за лавинообразно повишение след началото на войната в Украйна. Радев уточни, че през 2021 г. е бил установен един подобен случай, през 2022 г. – 183 случая, през 2023 г. – 199, през миналата година – 312, а от началото на тази година вече са 128, включително с полета на Фон дер Лайен.

Част от руските системи за смущаване и нарушаване на сигналите са разгърнати на полуостров Крим, поясни той. Черноморският регион е особено уязвим. Европа не може да си позволи да бъде парализирана при атака, настоя Радев.