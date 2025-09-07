Подробно търсене

Русия е свалила 69 украински дрона през нощта, съобщи руското министерство на отбраната

Светослав Танчев
Русия е свалила 69 украински дрона през нощта, съобщи руското министерство на отбраната
Русия е свалила 69 украински дрона през нощта, съобщи руското министерство на отбраната
Руски пожарникари гасят горящ автомобил на улица в град Белгород след украинска атака с дронове, 14 август 2025 г. Снимка: Официална страница в "Телеграм" на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков чрез АП
Москва,  
07.09.2025 08:05
 (БТА)
Етикети

Руските противовъздушни сили са свалили 69 украински дрона през нощта, съобщи министерството на отбраната на Русия, цитирано от агенция РИА Новости.

Дроновете са били унищожени над територията на различни руски региони и над акваторията на Азовско море.

Свалени са 21 украински дрона над руския Краснодарски край, 13 дрона - над Воронежка област, 10 - над Белгородска област, 7 - над Астраханска област, 6 - над Волгоградска област, 3 - над Ростовска област, 2 - над Брянска област и по един дрон над Курска и Рязанска области, както и над Кримския полуостров, се казва в съобщението на руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Над акваторията на Азовско море са унищожени още 4 украински дрона, допълва ведомството.

/СХТ/

Свързани новини

07.09.2025 04:53

Украйна и Русия си размениха удари, предизвикали пожари; 8 души бяха ранени в Киев

Украйна и Русия си размениха тази нощ удари с дронове, които предизвикаха пожари, съобщиха местни власти, цитирани от Ройтерс. Най-малко осем са ранените при нападението срещу украинската столица Киев.
07.09.2025 01:15

Украински дронове са нанесли удари по център за обучение в Запорожката АЕЦ, каза тамошната руска управа

Украински дронове са нанесли удари по покрива на център за обучение в комплекса на Запорожката АЕЦ в Украйна, която е под руски контрол, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на руската управа на атомната електроцентрала от снощи.
05.09.2025 09:53

Украйна каза, че е атакувала руска рафинерия в Рязан и склад за петрол в Луганск

Командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди днес написа в приложението „Телеграм“, че Украйна е атакувала руската рафинерия в Рязан, както и склад за петрол в окупираната Луганска област, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:23 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация