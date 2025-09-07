Украйна и Русия си размениха удари, предизвикали пожари; 8 души бяха ранени в Киев

Украйна и Русия си размениха тази нощ удари с дронове, които предизвикаха пожари, съобщиха местни власти, цитирани от Ройтерс. Най-малко осем са ранените при нападението срещу украинската столица Киев.

Украинско нападение с дронове разпали пожар в нефтопреработвателния комбинат "Илски" в руския Краснодарски край, съобщи областната администрация днес. Огънят е бил своевременно потушен.

"В един от производствените сектори се разрази пожар. Пламъците плъзнаха на няколко квадратни метра, но бяха бързо изгасени", се казва в публикацията на управата на рафинерията в приложението "Телеграм".

"Няма жертви. Екипи от пожарникари и спасители са на място. Персоналът на рафинерията бе отведен във временни убежища", допълни администрацията на "Илски".

Русия на свой ред извърши тази нощ нападение с дронове срещу украинската столица Киев. Ранени са най-малко осем души, оповести местната администрация рано тази сутрин.

Пожари са се разразили в няколко многоетажни жилищни сгради от паднали отломки от свалени безпилотни летателни апарати на руските сили.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че медицински екипи са се отзовали на сигнали в Дарницки район, на източния бряг на река Днепър, където огън е пламнал в четириетажен блок.

Бившият световен шампион по бокс за професионалисти в тежка категория написа в приложението "Телеграм", че бременна жена и още двама пострадали са настанени в болница.

Пожари е имало и в блок на 16 етажа и в две 9-етажни жилищни сгради в Святошински район на Киев.

Началникът на столичната военна администрация Тимур Ткаченко написа в "Телеграм", че Русия "умишлено и съзнателно нанася удари по граждански обекти".

Около 3:00 ч. украинско време (също и българско) в по-голямата част от Украйна бяха задействани сирени за въздушна тревога. Мощни взривове отекнаха в черноморския град Одеса.

Взривове се чуваха и в град Кременчук, в Централна Украйна, където в някои квартали бе прекъснато електроснабдяването, обяви кметът Виталий Малетски.

След украински удари в Западна Украйна Полша вдигна по тревога във въздуха по тревога самолети на своята армия и на съюзнически сили.