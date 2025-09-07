Подробно търсене

Полша вдигна самолети във въздуха след руски удари по Украйна, обяви полската армия

Иво Тасев
Илюстративна снимка: Изтребители Ф-16 в небето на столицата Варшава по време на военен парад 15 август 2023 г. Снимка: АП/Czarek Sokolowski
07.09.2025 03:51
Самолети на полската армия и на съюзнически сили бяха вдигнати във въздуха по тревога днес, за да гарантират сигурността на полското въздушно пространство, след като Русия нанесе въздушни удари по свои цели в Западна Украйна, близо до границата с Полша, предаде Ройтерс, като се позова на оперативното командване на полските въоръжени сили.

"Полски и съюзнически самолети извършват действия в нашето въздушно пространство, докато наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в приведени в готовност от най-виосако степен", обяви оперативното командване в публикация в социалната платформа "Екс".

В 3:30 ч. украинско време днес (също и българско, 2:30 полско) в почти цяла Украйна звучаха сирени за въздушна тревога вследствие на предупрежденията на украинските военновъздушни сили за руски обстрел с ракети и дронове.

Частното полско радио Ер Ем Еф Еф Ем съобщи вчера, цитирано от Ройтерс, че неидентифициран обект, вероятно дрон, е паднал близо до село Майдан-Селец в Източна Полша, 

Говорител на полското Министерство на отбраната заяви, че обектът изглежда не е военен дрон и че полицията ще предостави допълнителни подробности Според първите информации става въпрос за дрон, използван от контрабандисти.

