Подробно търсене

Сто украински деца на военни инвалиди и на загинали войници от Одеса и региона заминаха на почивка в България за сметка на българската държава

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Сто украински деца на военни инвалиди и на загинали войници от Одеса и региона заминаха на почивка в България за сметка на българската държава
Сто украински деца на военни инвалиди и на загинали войници от Одеса и региона заминаха на почивка в България за сметка на българската държава
Сто украински деца на военни инвалиди и на загинали войници от Одеса и региона заминаха на почивка в България за сметка на българската държава. Снимки: кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Одеса,  
07.09.2025 13:59
 (БТА)
Етикети

Сто украински деца на военни инвалиди и на загинали войници от Одеса и региона заминаха на едноседмична почивка в България за сметка на българската държава, това съобщи специално за БТА генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов.

Стоте деца ще почиват в базите на Министерството на образованието и науката (МОН) в България. На заседание на правителството е взето решение да бъдат приети още 50 деца в базата на министерството на отбраната и около 50-60 деца в базата на Министерството на труда и социалната политика, тоест над 200 деца на украински военни инвалиди и на загинали от Одеса и Одеска област ще почиват на българското Черноморие, каза Светослав Иванов.

Като генерален консул съм изключително горд, че през тази година България наистина осъществи една много сериозна подкрепа на децата в Украйна, тъй като те са най-уязвимата част от украинското общество, които са пострадали вследствие на продължаващата четвърта година война, сподели още дипломатът ни.

По негова информация идеята за тази акция се е родила в началото на юни месец, когато към него се е обърнала представителката на омбудсмана на Украйна в Одеска област Мария Попова.

"Нямах ясна представа как това да се осъществи веднага, дадох ѝ положителен отговор, че ще направим всичко необходимо България да може да приеме 100-150 деца на военни инвалиди и на загинали воини. Макар че през юни месец вече беше тръгнал сезонът и беше много трудно в България да се реализира за самия сезон. Отговорих на Мария Попова, че това може да стане в края на сезона, през месец септември", разказа още Светослав Иванов.

"За мой голям късмет през юни в Одеса  се проведе срещата на върха на представители на десет държави от Югоизточна Европа. Българската делегация беше водена от министър-председателя Росен Желязков. В разговор с него споделих тази идея, той я прие много радушно, имахме вече изграден план", подчерта Иванов.

Както съобщи още генералният ни консул през тази година България приема общо 450 деца от Одеса и Одеска област за сметка на българския бюджет.

"Това са около 210 деца на военни инвалиди и на загинали войници. И още 240 деца от български произход чрез МОН на България участваха в различни програми и образователни маршрути", каза той.

По информация на представителката на омбудсмана на Украйна в Одеска област Мария Попова, тяхната канцелария извършва дейност по девет насоки в защитата на правата на човека и една от главните е защитата на военните и техните деца.

"В рамките на тази дейност се роди една идея на канцеларията на омбудсмана да се обърнем към генералния консул на България в град Одеса да съдейства за осъществяването ѝ. Поднасяме благодарност на генералния консул в лицето на цяла България за това, че тази инициатива стана възможна да се реализира.  И ето, 100 деца от Одеса и Одеска област тръгват на едноседмична почивка в България. Това е една възможност поне малко да си  отпочинат от тревогите и атаките и да усетят подкрепата и на Украйна, и на нашия международен партньор България, която ни подкрепя по време на военната инвазия", сподели Мария Попова.

Тя също така изказа специална благодарност на кметството на град Одеса, което много сериозно взаимодейства с канцеларията на омбудсмана по въпроса на защитата на правата на човека.

"Когато се обърнахме към кметството, че има такава категория деца и може ли да подпомогнат и да осигурят транспорта, получихме пълна подкрепа. Одеското кметство пое осигуряването на два автобуса до България и обратно", каза Мария Попова.

/ВА/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

07.09.2025 09:59

Трима души са ранени и са нанесени щети на градската инфраструктура при нощната руска атака в Одеса, съобщиха украинските отбранителни сили

Трима души са ранени и са нанесени щети на градската инфраструктура при нощната руска атака в Одеса, съобщиха отбранителните сили в Южна Украйна в приложението "Телеграм".
07.09.2025 04:53

Украйна и Русия си размениха удари, предизвикали пожари; 8 души бяха ранени в Киев

Украйна и Русия си размениха тази нощ удари с дронове, които предизвикаха пожари, съобщиха местни власти, цитирани от Ройтерс. Най-малко осем са ранените при нападението срещу украинската столица Киев.
05.09.2025 16:49

В Одеса започна „Южен форум на националните малцинства и коренното население на Украйна“

Днес в Одеса стартира „Южен форум на националните малцинства и коренното население на Украйна“, който се превърна в платформа за диалог между представители на държавните и местните органи на властта, дипломатическия корпус, обществените организации
04.09.2025 18:55

Дронове атакуват южната част на украинска Одеска област от акваторията на Черно море

Около 15 дрона атакуват южната част на украинска Одеска област от акваторията на Черно море, съобщават местните канали в приложението "Телеграм".Основният удар е в района на Тузли, Татарбунари, Приморско, информират още каналите.
04.09.2025 15:23

Mеждународна научна конференция „Българите в Северното Причерноморие“ ще се състои в София през октомври

"XVI-та  международна научна конференция "Българите в Северното Причерноморие" ще се проведе в София на 27-28 октомври 2025 г. в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН, Софи", сподели специално за рубриката БГ Свят на БТА
04.09.2025 13:15

Южен форум на националните малцинства и коренното население на Украйна ще се състои в Одеса на 5 септември

Южен форум на националните малцинства и коренното население на Украйна ще се състои в украинския черноморски град Одеса на 5 септември. Събитието ще се превърне в платформа за диалог между представители на държавните и местните органи на властта, дипломатическия корпус, обществените организации и експерти, сподели за БТА Ярослава Резникова, началник на управлението на културата, националностите и религиите към Одеската областна военна администрация.
04.09.2025 12:28

В занятие на тема „Българският език сред езиците на народите от Украйна“ участваха възпитаници на Болградската гимназия

Възпитаници на Болградската гимназия „Георги Раковски“ се включиха в първия час по български език, където споделяха впечатленията си от лятото и припомняха учебната програма от миналата година.
04.09.2025 02:14

Над 20 дрона атакуват украинския град Одеса, отекват силни взривове, съобщи кметът

Над 20 дрона масирано атакуват украинския град Одеса от акваторията на Черно море, отекват силни взривове. Това съобщи кметът Геннадий Труханов в приложението Телеграм. Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в
03.09.2025 18:00

Празничен концерт по случай 231 години от основаването на Одеса премина на централната улица Дерибасовска с българско участие

Празничен концерт по случай 231 години от основаването на Одеса премина на централната улица Дерибасовска с българско участие. Организатор на културното събитие е Одеският градски музикален театър "О. Салик". "Перла край Черно море", така наричат

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:34 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация