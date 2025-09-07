Трима души са ранени и са нанесени щети на градската инфраструктура при нощната руска атака в Одеса, съобщиха украинските отбранителни сили

Трима души са ранени и са нанесени щети на градската инфраструктура при нощната руска атака в Одеса, съобщиха отбранителните сили в Южна Украйна в приложението "Телеграм".

Ранени са 2 жени на 73 и 27 години и един 36-годишен мъж, информират от украинските отбранителни сили.

"Русия отново удари Одеса - градът бе атакуван от дронове през нощта. Въпреки координираната работа на нашите сили за противовъздушна отбрана, няколко удара, за съжаление, достигнаха целта си", се казва в съобщението на отбранителните сили в Южна Украйна.

Регистрирани са и щети по гражданската инфраструктура. В града избухнаха няколко пожара, включително в многоетажни сгради.

Пожар е обхванал също така склад и автомобил. Сериозни щети са нанесени по сградата на Двореца на спорта в Одеса.

Всички аварийни служби потушиха навреме пожарите и започнаха да отстраняват последиците от масираната руска атака, допълват още отбранителните сили в Южна Украйна.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.