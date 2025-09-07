Подробно търсене

Украйна и Русия си размениха удари, предизвикали пожари в нефтопреработвателен комбинат в Краснодарския край и в Киев

Иво Тасев
Дим се издига над нефтопреработвателния комбинат "Илски" в руския Краснодарски край след украинска атака с дронове, 4 май 2023 г. Снимка: Каналът в "Телеграм" на губернатора на Краснодарския край Вениамин Кондратиев чрез АП
Киев/Москва,  
07.09.2025 04:53
 (БТА)

Украйна и Русия си размениха тази нощ удари с дронове, които предизвикаха пожари, съобщиха местни власти, цитирани от Ройтерс.

Украинско нападение с дронове разпали пожар в нефтопреработвателния комбинат "Илски" в руския Краснодарски край, съобщи областната администрация днес. Огънят е бил своевременно потушен.

"В един от производствените сектори се разрази пожар. Пламъците плъзнаха на няколко квадратни метра, но бяха бързо изгасени", се казва в публикацията на управата на рафинерията в приложението "Телеграм".

"Няма жертви. Екипи от пожарникари и спасители са на място. Персоналът на рафинерията бе отведен във временни убежища", допълни администрацията на "Илски".

Русия на свой ред извърши тази нощ нападение с дронове срещу украинската столица Киев. Пожар се разрази на покрива на 16-етажна жилищна сграда от паднали отломки от свален дрон, заяви днес киевският кмет Виталий Кличко.

"Екипи за извънредни ситуации пътуват натам", написа Кличко в "Телеграм".

/ИТ/

Към 05:21 на 07.09.2025 Новините от днес

