Украйна и Русия си размениха удари, предизвикали пожари в нефтопреработвателен комбинат в Краснодарския край и в Киев
Украйна и Русия си размениха тази нощ удари с дронове, които предизвикаха пожари, съобщиха местни власти, цитирани от Ройтерс.
Украинско нападение с дронове разпали пожар в нефтопреработвателния комбинат "Илски" в руския Краснодарски край, съобщи областната администрация днес. Огънят е бил своевременно потушен.
"В един от производствените сектори се разрази пожар. Пламъците плъзнаха на няколко квадратни метра, но бяха бързо изгасени", се казва в публикацията на управата на рафинерията в приложението "Телеграм".
"Няма жертви. Екипи от пожарникари и спасители са на място. Персоналът на рафинерията бе отведен във временни убежища", допълни администрацията на "Илски".
Русия на свой ред извърши тази нощ нападение с дронове срещу украинската столица Киев. Пожар се разрази на покрива на 16-етажна жилищна сграда от паднали отломки от свален дрон, заяви днес киевският кмет Виталий Кличко.
"Екипи за извънредни ситуации пътуват натам", написа Кличко в "Телеграм".
