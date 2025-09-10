Подробно търсене

Двустранните отношения между Италия и Индия са обсъдили в телефонен разговор Мелони и Моди, но без да повдигат въпроса за митата

Илиян Цвейн
Индийският премиер Нарендра Моди (вляво) и италианският министър-председател Джорджа Мелони по време на срещата на Г-7 в Борго Еняция, Южна Италия, 14 юни 2024 г. Снимка: Christopher Furlong/Pool Photo via AP, архив
Рим,  
10.09.2025 18:47
 (БТА)

Италианският премиер Джорджа Мелони похвали "отличните" отношения на Италия с Индия по време на телефонен разговор с индийския си колега Нарендра Моди. В днешния разговор Мелони обаче не е повдигнала пред Моди въпроса за американските искания към Европейския съюз да наложи мита до 100 процента върху вноса на индийски стоки, се посочва в изявление на кабинета на италианския премиер, предаде Ройтерс.

Информацията, че президентът Доналд Тръмп е настоял за 100-процентови европейски мита върху вноса на стоки от Индия и Китай заради покупките им на руска енергия, която беше първоначално обявена от източници на в. "Файненшъл таймс", бе потвърдена и от източници на други медии, включително Ройтерс.

Лидерите на Италия и Индия са приветствали "отличните двустранни отношения" между страните си и са потвърдили общата си ангажираност да задълбочат сътрудничеството в областта на търговията, инвестициите и свързаността, се казва в изявлението.

Мелони и Моди са обсъдили и конфликта в Украйна. Те подкрепят "всички международни усилия за насърчаване на примирие и възобновяване на преговорите с цел постигане на справедлив и траен мир", се добавя в изявлението.

Докато Европа и САЩ избягват покупките на руския петрол заради инвазията на Москва в Украйна през 2022 г., Индия се възползва от отстъпките в цената на руските енергийни продукти и се превърна в най-големия купувач на руски суров петрол, транспортиран по море, посочва Ройтерс.

Индийски официални лица неведнъж са заявявали, че Делхи ще продължи да купува руски петрол, тъй като това е икономически изгодно, въпреки решението на администрацията на Тръмп да наложи допълнителни вносни мита върху индийските стоки заради тези покупки.

/ИЦ/

