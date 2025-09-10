Подробно търсене

Тръмп каза, че САЩ и Индия продължават преговорите за премахване на търговските бариери

Светослав Танчев
Президентът на САЩ Доналд Тръмп (вдясно) разговаря с индийския премиер Нарендра Моди по време на пресконференция в източното крило на Белия дом във Вашингтон, 13 февруари 2025 г. Снимка: AP/Ben Curtis, File
Вашингтон,  
10.09.2025 01:05
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза вчера, че администрацията му продължава преговорите с Индия за премахване на търговските бариери между двете страни, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви, че очаква с нетърпение да разговаря с индийския премиер Нарендра Моди през "следващите седмици".

"Убеден съм, че няма да има трудности в постигането на успешен резултат за нашите две велики държави", написа Тръмп в социалните мрежи.

Свързани новини

01.09.2025 17:05

Индия е предложила да намали митата върху американски стоки до нула, заяви Доналд Тръмп в "Трут Сошъл"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Индия е предложила да намали до нула митата върху американски стоки. Това съобщи самият той в профила си в социалната мрежа "Трут Сошъл" (Truth Social), предаде Ройтерс. Наричайки отношенията на САЩ с Индия
30.08.2025 13:45

Индия няма да "се преклони" пред допълнителните американски мита, заяви индийският министър на търговията

Индия няма да "се преклони" пред американските мита и ще се насочи към нови пазари, заяви индийският министър на търговията Пиюш Гоял, цитиран от Франс прес. Изявлението му последва допълнителните 25-процентови мита върху вноса в САЩ на индийски
22.08.2025 19:24

ПТИ: Индия никога няма да жертва интересите на земеделците при търговско споразумение със САЩ, заяви вътрешният министър на страната

Индия никога няма да жертва националните си интереси и тези на земеделците в частност при евентуално търговско споразумение със САЩ, заяви днес министърът на вътрешните работи на Индия Амит Шах, коментирайки новите мита, които Вашингтон наложи върху
16.08.2025 15:11

Индия приветства срещата между Тръмп и Путин в Аляска, съобщи външното министерство в Делхи

Индия приветства срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска и оценява напредъка, постигнат по време на срещата, заяви днес говорител на индийското външно министерство, цитиран от Ройтерс.
08.08.2025 17:31

Индийският премиер Нарендра Моди заяви, че е разговарял с руския президент Путин и двамата са обсъдили конфликта в Украйна

Индийският премиер Нарендра Моди заяви днес, че е разговарял по телефона с руския президент Владимир Путин и му е благодарил, че е споделил последните развития относно конфликта в Украйна, предаде Ройтерс.

Към 02:22 на 10.09.2025 Новините от днес

