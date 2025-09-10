Тръмп каза, че САЩ и Индия продължават преговорите за премахване на търговските бариери

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза вчера, че администрацията му продължава преговорите с Индия за премахване на търговските бариери между двете страни, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви, че очаква с нетърпение да разговаря с индийския премиер Нарендра Моди през "следващите седмици".

"Убеден съм, че няма да има трудности в постигането на успешен резултат за нашите две велики държави", написа Тръмп в социалните мрежи.