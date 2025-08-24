Министърът на външните работи Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта.

"От името на българския народ поздравявам нашите приятели от Украйна с отбелязването на 34-ия Ден на независимостта", написа външният ни министър в социалната мрежа "Екс".

On behalf of the people of Bulgaria, I congratulate our friends from Ukraine as commemorating the 34th Independence Day! 🇺🇦🇧🇬 — Georg Georgiev (@gdgueorguiev) August 24, 2025

По-рано украинският президент Володимир Зеленски отправи послание към сънародниците си по случай националния празник на страната от площад "Независимост" (Майдан Незалежности), като отбеляза, че всеки символ на това място говори за независимостта на страната.