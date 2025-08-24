Подробно търсене

Николета Василева
Снимка: БТА, архив
24.08.2025 14:42
Министърът на външните работи Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта. 

"От името на българския народ поздравявам нашите приятели от Украйна с отбелязването на 34-ия Ден на независимостта", написа външният ни министър в социалната мрежа "Екс".

 

По-рано украинският президент Володимир Зеленски отправи послание към сънародниците си по случай националния празник на страната от площад "Независимост" (Майдан Незалежности), като отбеляза, че всеки символ на това място говори за независимостта на страната. 

/ТНП/

