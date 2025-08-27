Подробно търсене

Украинските мъже на възраст между 18 и 22 години вече ще може да преминават свободно държавната граница

Петя Димитрова
Украински войници на възраст между 18 и 24 години преминават обучение на полигон в района на град Харков, 18 август 2025 г. Снимка: Anatolii Lysianskyi/127-а отделна брига от Въоръжените сили на Украйна чрез АП
Киев,  
27.08.2025 00:40
 (БТА)
Украинското правителство осъвремени процедурата за преминаване на държавната граница, като мъже между 18- и 22-годишна възраст вече ще имат право да я пресичат свободно, съобщи украинската министър-председателка Юлия Свириденко, цитирана от Укринформ.

„Днес правителството осъвремени процедурата за преминаване на държавната граница. Мъжете на възраст от 18 до 22 години ще може да преминават границата безпрепятствено в условията на военно положение“, написа тя в „Телеграм“.

Това важи за всички граждани в определения възрастов диапазон, както и за граждани, които по една или друга причина, се намират в чужбина.

„Искаме украинците да поддържат връзки с Украйна, доколкото е възможно“, подчерта Свириденко.

По-рано президентът Володимир Зеленски нареди на правителството и военното командване да проучат възможността за опростяване на процеса на преминаване на държавната граница за младите украинци, като предложи възрастовата граница да бъде повишена от 18 на 22 години, припомня Укринформ.

