Подробно търсене

Руските войски засилват натиска около Покровск, съобщиха въоръжените сили на Украйна

Илиян Цвейн
Руските войски засилват натиска около Покровск, съобщиха въоръжените сили на Украйна
Руските войски засилват натиска около Покровск, съобщиха въоръжените сили на Украйна
Украински войници стрелят с миномет по позиции на руската армия близо до Часов Яр, Донецка област, 16 март 2025 г. Снимка: Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade via AP, архив
Киев,  
24.08.2025 07:20
 (БТА)
Етикети

Руските войски вчера са извършили 40 опита да пробият украинската отбрана близо до Покровск. Това съобщи Укринформ, позовавайки се на оперативна информация от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, публикувана във "Фейсбук".

По данни на украинските военни във вчерашния ден са се провели 134 бойни сблъсъка. Русия е извършила 45 въздушни атаки, като са били използвани 81 управляеми авиобомби.

Руската армия е изстреляла по Украйна "1439 дрона тип камикадзе и е извършил 3169 обстрела на населени места и позиции на украинските войски", се посочва още в сводката.

В същото време Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили 57 украински безпилотни летателни апарата, информира ТАСС.

Снощи между 17:00 и 23:30 часа московско време (и българско време) руската противовъздушна отбрана е унищожила 57 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Брянска, Калужска, Смоленска, Курска, Ленинградска, Тверска, Новгородска, Орловска и Тамбовска, Московския регион, република Чувашия и акваторията на Черно море", твърдят въоръжените сили на Русия.

/ВД/

Свързани новини

24.08.2025 08:14

Отломки от свалени украински дронове предизвикаха пожар на газов терминал в руската Ленинградска област

Отломки от унищожени украински дронове причиниха пожар рано тази сутрин в терминал на компанията за добив и преработка на природен газ "Новатек" в руското пристанище Уст-Луга, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на губернатора на
19.08.2025 15:39

Русия съобщи, че е предала на Украйна телата на още 1000 военнослужещи; Киев й е върнал телата на 19 руски военни

Русия предаде на украинската страна телата на още 1000 загинали военнослужещи, а Украйна от своя страна предаде на руската страна 19 тела, съобщи ТАСС, като цитира свой източник.
17.08.2025 19:37

Украйна и Европа трябва да представят единен фронт по време на разговорите утре във Вашингтон, заяви Макрон

Украйна и Европа трябва да представят единен фронт по време на разговорите утре във Вашингтон. Това заяви президентът на Франция Еманюел Макрон след срещата на върха на „Коалицията на желаещите“, предаде Ройтерс. „Ако ние излезем отслабени днес пред
17.08.2025 10:23

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна прехванаха през нощта 40 от общо 60 дрона, изстреляни от Русия

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна заявиха, че през нощта са прехванали 40 от общо 60 дрона, изстреляни от Русия, предаде Укринформ, като се позова на съобщение на командването на украинските ВВС в платформата "Фейсбук".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:29 на 24.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация