Отломки от свалени украински дронове предизвикаха пожар на газов терминал в руската Ленинградска област

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: AP Photo/Andrii Marienko
Москва,  
24.08.2025 08:14
 (БТА)

Отломки от унищожени украински дронове причиниха пожар рано тази сутрин в терминал на компанията за добив и преработка на природен газ "Новатек" в руското пристанище Уст-Луга, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на губернатора на Ленинградска област Александър Дрожденко.  

"Пожарникари и спасителните служби работят на място, за да загасят пламъците", написа Дрожденко в приложението за съобщения "Телеграм". "Според предварителните данни няма пострадали", добави той.

Дрожденко съобщи още, че над пристанището са свалени 10 украински дрона.

Междувременно Украйна нанесе удар с дронове и срещу промишлено предприятие в град Сизран в руската Самарска област, съобщи губернаторът Вячеслав Федоришчев в "Телеграм".

Той отбеляза, че няма данни за пострадали, но не уточни какъв е бил атакуваният обект и нанесени ли са щети.

/ВД/

Към 09:30 на 24.08.2025 Новините от днес

