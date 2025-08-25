Подробно търсене

Казахстан продължава да изнася петрол след украинските атаки срещу ключово руско пристанище, обяви енергийното министерство

Галя Горнишка
Снимка: AP/Andrii Marienko
Астана,  
25.08.2025 10:59
 (БТА)

Износът на петрол от Казахстан през руското пристанище Уст-Луга продължава и не е прекъснат от атаките с украински дронове срещу ключовия терминал, съобщи днес казахстанското министерство на енергетиката, цитирано от Ройтерс.

Отломки от унищожени украински дронове причиниха пожар вчера в терминал на компанията за добив и преработка на природен газ "Новатек" в руското пристанище Уст-Луга, в Ленинградска област.

Губернаторът на областта Александър Дрозденко обяви, че пожарът е потушен и се работи по ремонтни и възстановителни дейности.

В комплекса на пристанище Уст-Луга, разположено на 165 километра югозападно от Санкт Петербург, който беше открит през 2013 г., газов кондензат се преработва в различни форми на горива и се транспортира към международните пазари.

/ИЦ/

