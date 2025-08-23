Руската противъздушна отбрана е свалила украински дрон, летящ към Москва, съобщи кметът Собянин

Украйна отбеляза Деня на националното знаме на фона на твърдения на Русия за напредък на фронта
Украйна отбеляза днес Деня на националното знаме с церемония в Киев, на която присъства президентът Володимир Зеленски, предаде ДПА.
Руската противъздушна отбрана е свалила днес украински дрон, летящ към Москва, съобщи в канала си в месинджъра Мах кметът на града Сергей Собянин, цитиран от ТАСС.
"Силите за противовъздушна отбрана на министерството на отбраната са свалили един дрон, летящ към Москва. На мястото на падането на отломките от дрона работят служители на аварийно-спасителните служби", написа кметът.
/АМ/
Моля потвърдете купуването на избраната новина