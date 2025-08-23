Подробно търсене

Руската противъздушна отбрана е свалила украински дрон, летящ към Москва, съобщи кметът Собянин

Алексей Маргоевски
Отломки от свален украински дрон в Красногорск, в подкрайнините на Москва, 24 юни 2025 г. Снимка: Moscow News Agency via AP
Москва,  
23.08.2025 21:25
 (БТА)
Руската противъздушна отбрана е свалила днес украински дрон, летящ към Москва, съобщи в канала си в месинджъра Мах кметът на града Сергей Собянин, цитиран от ТАСС.

"Силите за противовъздушна отбрана на министерството на отбраната са свалили един дрон, летящ към Москва. На мястото на падането на отломките от дрона работят служители на аварийно-спасителните служби", написа кметът.

