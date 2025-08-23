Подробно търсене

Русия обяви, че е превзела още две села в украинската Донецка област

Николай Станоев
Войници с руски знамена в Отрадное, след като Министерството на отбраната на Русия обяви, че това в село в Донецка област, Източна Украйна, е било превзето, 24 май 2025 г. Снимка: Пресслужбата на Министерството на отбраната на Руската федерация чрез АП
Москва,  
23.08.2025 13:17
 (БТА)
Русия обяви днес, че е превзела още две села в Донецка област, Източна Украйна, предаде ТАСС.

"През последните 24 часа руските войски освободиха селищата Клебан-Бик и Среднее в (Донецката народна република)", сe казва в изявление на Министерството на отбраната на Руската федерация.

Тази новина не е потвърдена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Клебан-Бик се намира в южната част на Краматорски район - най-северния в Донецка област. Близо до селото има важно водохранилище.

Среднее също се намира в Краматорски район, но в Лиманската градска община, в северната част на тази административна единица.

Донецка област е един от четирите украински региона, които Русия обяви за анексирани още през 2022 г. Руските въоръжени сили сега контролират около 70% от Донецка област - регион, който става сцена на едни от най-ожесточените сражения във войната в Украйна.

Руските въоръжени сили напредват бавно в Донецка област, като Министерството на отбраната редовно съобщава за превзети села там. Те обаче така и не успяват да установят контрол над по-големи градове като Покровск и Константиновка.

В края на миналия месец Русия все пак обяви, че е превзела Часов Яр. Няма потвърждение от украинска страна, че градът е паднал.

Часов Яр обаче не е споменат в последната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, която съобщава, цитирана от Укринформ, за 143 сражения вчера.

