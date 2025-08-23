Подробно търсене

Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС отпуска на Украйна допълнителна финансова помощ в размер на 4,05 млрд. евро

Николай Велев
Снимка: АП/Pascal Bastien
Брюксел ,  
23.08.2025 02:29
 (БТА)
Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че Брюксел отпуска на Киев допълнителна финансова помощ в размер на 4,05 млрд. евро (4,7 млрд. долара), предаде ДПА. 

Информацията на новите средства от ЕС бе оповестена по-рано в петък и от премиера на Украйна Юлия Свириденко.  

"Солидарността на ЕС с Украйна е непоколебима", написа председателката на Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс" в навечерието на Деня на независимостта на Украйна. Изплащането на над 4 млрд. евро демонстрира силната ангажираност на ЕС към възстановяването и бъдещето на страната, добави тя.

Новите средства се отпускат в момент, в който страните членки на НАТО и ЕС демонстрират единство пред американския президент Доналд Тръмп във връзка с неговите дипломатически усилия да организира среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин.

ЕК заяви, че 3,05 млрд. евро от финансовата помощ идват от Механизма за възстановяване и интеграция на Украйна -  програма на стойност до 50 млрд. евро, обхващаща периода 2024–2027 г.

Останалите 1 млрд. евро се отпускат като заем, който е част от инициативата на Г-7 Извънредни заеми за ускоряване приходи (ERA) на обща стойност около 45 млрд. евро.

ЕК посочи, че предоставянето на средствата е станало възможно и благодарение на отмяната на закон, който би ограничил независимостта на централните антикорупционни органи на Украйна. ЕК приветства тази стъпка и подчерта, че реформите в областта на правовата държава и борбата с корупцията в Украйна остават от решаващо значение за по-нататъшния ѝ път към членство в ЕС.

От началото на руската инвазия през 2022 г. ЕС и неговите държави членки са обещали на Киев помощ в размер на близо 169 млрд.

/НВ/

