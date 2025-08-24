Подробно търсене

ОБНОВЕНА Капацитетът на Курската АЕЦ в Русия е намален заради пожар след украинска атака с дрон, няма промяна на радиационния фон, съобщиха от централата

Илиян Цвейн
Илюстративна снимка: AP/Evgeniy Maloletka, архив
Москва,  
24.08.2025 03:24 | ОБНОВЕНА 24.08.2025 05:27
 (БТА)
Украинска атака с дрон е предизвикала кратък пожар на територията на атомната електроцентрала в руската Курска област, като спомагателен трансформатор е бил повреден. Това е довело до намаляване на работния капацитет на един от енергоблоковете на централата, съобщиха от пресслужбата на Курската АЕЦ, предаде Ройтерс.

Няма пострадали, но в резултат на експлозията капацитетът на трети блок на атомната централа е бил намален до 50 процента. Дронът е предизвикал пожар, който вече е потушен.

Няма промяна на радиационния фон в централата или околността, посочиха от пресслужбата в "Телеграм".

"Боен безпилотен летателен апарат, принадлежащ на въоръжените сили на Украйна, беше свален от системите за противовъздушна отбрана в близост до атомната електроцентрала в Курск", се посочва в изявлението.

"При удара дронът е експлодирал, което е довело до повреда на спомагателен трансформатор", обясняват от електроцентралата.

Към момента няма коментар от страна на Украйна. Киев заяви, че ударите му в Русия са в отговор на продължаващите руски атаки срещу Украйна и са насочени към унищожаване на инфраструктура, считана за ключова за военните усилия на Москва.

Ройтерс не успя да потвърди информацията чрез независим източник. Не става известно в коя част на централата е възникнал пожарът.

По-рано телевизия РЕН съобщи, позовавайки се на пресслужбата на централата, че трансформаторът не е част от ядрената секция на Курската АЕЦ.

Свързани новини

03.10.2024 20:00

Курската АЕЦ в Русия е в безопасност, каза операторът на централата след съобщения за украинска атака

Атомна електроцентрала в руската Курска област работи в обичайния си режим, а нивата на радиация остават в норма, съобщи компанията оператор "Росенергоатом", цитирана от Ройтерс, след непотвърдени съобщения в руски медии за опит за украински атака срещу централата.
27.08.2024 11:56

Генералният директор на МААЕ пристигна в Курската АЕЦ

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси пристигна днес в Курската атомна електроцентрала, предаде Франс прес.Целта на посещението на Гроси в централата, която се намира в руската Курска област, е да бъде направена независима оценка на положението в атомната електроцентрала, след като украинските сили навлязоха в Курска област.

Към 07:03 на 24.08.2025 Новините от днес

