Мощността на трети енергоблок на Курската АЕЦ е напълно възстановена, съобщиха от руската централа

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси на посещение в Курската АЕЦ край руския град Курчатов, 27 август 2024 г. Снимка: "Росатом" чрез АП
Москва,  
31.08.2025 11:36
 (БТА)
Специалисти възстановиха работата на трансформатор и турбокогенератор № 6 на Курската атомна електроцентрала, което направи възможно пълното възстановяване на мощността на трети енергоблок на централата, пострадал при атака с дрон, съобщи пресслужбата на Курската АЕЦ, цитирана от ТАСС.

"Днес, 31 август, в 02:20 ч. беше предсрочно - една седмица по-рано от планирания срок - възстановена работата на трансформатора и турбогенератора № 6. Капацитетът на трети енергоблок е възстановен 100%", обявиха в "Телеграм" от централата.

Радиационният фон на промишлената площадка на централата и прилежащата територия не е променен и отговаря на естествените, природни стойности, отбеляза пресслужбата.

Курската АЕЦ в Западна Русия тази седмица съобщи, че противовъздушната обрана е свалила дрон, който се е взривил близо до централата, нанасяйки поражения на спомагателен трансформатор. В резултат на атаката работната мощност на трети енергоблок на ядрената централа бе намален на 50%, припомня Ройтерс.

