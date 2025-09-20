Подробно търсене

Пламен Йотински
Кола на украинска телевизия се натъкна на магнитна мина близо до Покровск
Боец от украинската национална гвардия подготвя за полет дрон близо до фронтовата линия в района на Покровск. Снимка: AP/Evgeniy Maloletka
Киев,  
20.09.2025 01:38
 (БТА)
Коля на украинската телевизия Канал 5  се натъкна на магнитна мина , докато пътуваше към Покровск,  съобщи на живо военният кореспондент Олга Калиновска, която подготвяше репортаж за ситуацията около Покровск, предаде Укринформ.

"Обикновено, когато превозни средства, включително и нашето, пътуват по пътищата към Покровск, разузнавателни екипи и оператори на дронове внимателно проверяват маршрутите. Ако има мини, те пускат заряди, за да ги разчистят и да направят пътищата безопасни. Но както казах, прекарахме дълго време на пътя с нашите "партньори". Дронове постоянно летяха над нас и явно в този момент беше пусната магнитна мина. Тя паднала сред отломките, които вече бяха там. На този завой по-рано беше изгорял ударен автомобил, а наоколо бяха разпръснати много останки от вражески дронове, така че мината остана незабелязана. И така я задействахме", обясни тя.

Калиновска добави, че групата е пътувала късно през нощта и й е отнело шест часа да стигне до Покровск поради заплахата от руски ударни дронове. Според нея руснаците знаят всички останали маршрути до града и активно ги минират.

След като колата се натъкнала на мината, екипът се скрил в близката растителност.

"Тогава се появи друго предизвикателство: знаехме, че руснаците са видели колата да експлодира. Те разбраха, че там има екип и започнаха да ни търсят. Нашата задача беше да стигнем до най-близкия окоп и да се скрием. Изминахме 200–300 метра за повече от час. Движехме се 20–30 секунди, после лягахме, падахме, прегръщахме дървета. Целта беше просто да се скрием в зеленината, тъй като над нас постоянно кръжаха два-три дрона. За щастие, те не ни забелязаха“, каза тя.

Калиновска отбеляза, че шофьорът е получил най-тежките наранявания, включително натъртвания и счупени кости на краката, а членовете на екипа за снимане са получили сътресения.

/ПЙ/

Към 03:16 на 20.09.2025 Новините от днес

