Отломки от унищожен украински дрон предизвикаха пожар в руския град Ростов на Дон

Отломки от унищожен украински дрон предизвикаха пожар на покрива на жилищен блок в южния руски град Ростов на Дон, което наложи 15 негови обитатели да бъдат евакуирани, съобщи тази сутрин изпълняващият длъжността губернатор на Ростовска област Юрий Слюсар, цитиран от Ройтерс.

"Най-важното е, че никой не е пострадал", написа губернаторът в "Телеграм" и добави, че пожарът бързо е бил овладян.

Слюсар по-рано съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила 10 украински дрона над три различни района на Ростовска област.

Ройтерс не бе в състояние да потвърди тези съобщения чрез независими източници. Украйна не е направила още коментар.

През последните месеци Киев засили атаките си по руска територия, като заяви, че това е в отговор на продължаващите удари на Москва срещу Украйна.

И двете страни отричат да са нападали цивилни във войната, която Русия започна с пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.