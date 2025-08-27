Подробно търсене

Отломки от унищожен украински дрон предизвикаха пожар в руския град Ростов на Дон

Петя Димитрова
Жилищна сграда в руския град Ростов на Дон, ударена при украинска въздушна атака, март 2025 г. Снимка: АП
Москва,  
27.08.2025 18:17
 (БТА)
Отломки от унищожен украински дрон предизвикаха пожар на покрива на жилищен блок в южния руски град Ростов на Дон, което наложи 15 негови обитатели да бъдат евакуирани, съобщи тази сутрин изпълняващият длъжността губернатор на Ростовска област Юрий Слюсар, цитиран от Ройтерс.

"Най-важното е, че никой не е пострадал", написа губернаторът в "Телеграм" и добави, че пожарът бързо е бил овладян.

Слюсар по-рано съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила 10 украински дрона над три различни района на Ростовска област.

Ройтерс не бе в състояние да потвърди тези съобщения чрез независими източници. Украйна не е направила още коментар.

През последните месеци Киев засили атаките си по руска територия, като заяви, че това е в отговор на продължаващите удари на Москва срещу Украйна.

И двете страни отричат да са нападали цивилни във войната, която Русия започна с пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

/СХТ/

27.08.2025 12:32

Русия атакува тази нощ украинска енергийна и газова инфраструктура, заяви министерството на енергетиката

Украинското министерство на енергетиката съобщи днес, че Русия е атакувала през нощта енергийна и газова инфраструктура в шест украински области, предаде Ройтерс.
27.08.2025 11:45

Украинските атаки с дронове оставиха някои руски области без гориво; руски удари засегнаха критична украинска инфраструктура

Бензиностанциите в някои региони на Русия останаха без гориво, след като украински дронове нанесоха удари срещу нефтопреработвателни заводи и друга петролна инфраструктура през последните седмици, поради което шофьорите чакат на дълги опашки, а властите прибягват до въвеждане на ограничения на количеството гориво при зареждане или напълно спират продажбите, информира Асошиейтед прес.

