Всички страни членки на Съвета за сигурност на ООН без САЩ заявиха в декларация, че гладът в ивицата Газа е "криза, предизвикана от човека"

Среща на Съвета за сигурност на ООН в седалището на световната организация в Ню Йорк, 24 юни 2025 г. Снимка: AP/Yuki Iwamura
Ню Йорк,  
27.08.2025 21:59
Всички страни членки на Съвета за сигурност на ООН без САЩ заявиха днес, че гладът в ивицата Газа е "криза, предизвикана от човека", и предупредиха, че използването на глада като оръжие във война е забранено според международното хуманитарно право, предаде Ройтерс.

В съвместна декларация на 14 от 15-те държави членки на Съвета за сигурност се призовава за незабавно, безусловно и трайно прекратяване на огъня, освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас" и други групировки, значително увеличаване на помощта за ивицата Газа, както и незабавно и безусловно отменяне от страна на Израел на всички ограничения за доставките на помощи.

25.08.2025 20:39

Генералният секретар на ООН осъди убийството на палестинци при израелски удар по болница в ивицата Газа

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро осъжда убийството на палестинци при израелски удари по болница "Насер" в ивицата Газа и призовава за незабавно и безпристрастно разследване, съобщи днес неговият говорител Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс.
25.08.2025 18:59

ООН: Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена в ивицата Газа

Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена, заяви днес говорителката на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека Равина Шамдасани, след като при израелски удар в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, включително петима журналисти, предаде Франс прес.
22.08.2025 14:59

Генералният секретар на ООН описа ситуацията в ивицата Газа като "бедствие, причинено от човека"

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш описа ситуацията в ивицата Газа като "бедствие, причинено от човека", след като международната система за продоволствена сигурност за първи път официално обяви разпространението на глад в части от палестинския анклав, предаде ДПА.
22.08.2025 13:47

Глад е обхванал ивицата Газа, показа глобална система за наблюдение на продоволствената сигурност

Глад е обхванал район в ивицата Газа и вероятно ще се разпространи през следващия месец, установи днес глобалната система за наблюдение на глада – оценка, която ще засили натиска върху Израел да допусне повече хуманитарна помощ в опустошения от война палестински анклав, предаде Асошиейтед прес.
21.08.2025 15:36

ООН: Недохранените деца в град Газа може да умрат по време на новата израелска военна операция

Ръководителят на агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) Филип Лазарини днес изрази тревога, че децата, страдащи от недохранване в ивицата Газа, ще умрат, ако незабавно не бъдат въведени извънредни мерки по време на израелската военна операция в град Газа, предаде Ройтерс. Лазарини заяви, че данните показват шесткратно увеличение в броя на децата, страдащи от недохранване в град Газа от март насам.
21.08.2025 05:33

Шефът на ООН призова за незабавно спиране на огъня в Газа и предупреди, че новата израелска операция ще причини още жертви

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова за незабавно спиране на огъня в Газа, след като Израел обяви, че армията му е предприела първи действия за превземането на главния град на палестинския анклав, предаде Ройтерс. "От жизненоважно
20.08.2025 17:39

Международни хуманитарни организации заявиха, че материали за изграждане на средства за подслон все още не влизат в ивицата Газа

Международни хуманитарни организации все още не са успели да доставят материали за изграждане на средства за подслон в ивицата Газа, въпреки че израелските власти заявиха, че са вдигнали ограниченията за подобни доставки, предаде Ройтерс.
18.08.2025 18:45

Броят на загиналите във войната в Газа надхвърли 62 000 души, съобщи палестинското министерство на здравеопазването

Палестинското министерство на здравеопазването заяви днес, че повече от 62 000 палестинци са били убити в 22-месечната война в Газа, предаде Асошиейтед прес. Най-малко 60 души са били убити през последните 24 часа, с което броят на убитите във войната между Израел и "Хамас", започнала на 7 октомври 2023 г., достигна 62 004 души. Ранените са вече над 156 230, се казва в съобщението.

