ООН отбеляза 80 години от подписването на Устава на организацията

Организацията на обединените нации отбелязва днес 80 години от подписването на Устава на ООН.

Годишнината бе отбелязана в пленарната зала на Общото събрание в Ню Йорк със специална церемония. На нея говориха председателката на ОС Аналена Бербок, както и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.

Бербок започна словото си, припомняйки ужасите от двете световни войни и отбелязвайки, че човечеството е научило уроците си от тях.

След Втората световна война светът е едно отчаяно място, жадуващо за надежда, която е предоставена от смели лидери, изготвили Устава на ООН, заяви Бербок.

"Уставът на ООН не е поредната празна политическа декларация", отбеляза тя. "Това е обещание, че човечеството е взело поуките си от най-тъмните моменти в историята", изтъкна Бербок.

"Те са водени от силната вяра, че светът може да е по-добро място, когато сме заедно", заяви тя, правейки препратка към мотото на тазгодишната сесия на Общото събрание - "По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека".

След нея изказване от трибуната на ООН направи и генералният секретар Антонио Гутериш.

"Съществува митът, че мирът е нещо наивно, че справедливостта е нещо сантиментално и че единствената истинска политика е тази на силата", заяви той. "Истината обаче е, че мирът е най-смелата, най-практичната и най-необходимата цел от всички", обясни той.

Гутериш изтъкна, че "ООН е мястото, в което всички страни могат да работят заедно, за да преодоляват предизвикателства, които никоя държава не би могла да преодолее сама".

"За да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени днес, трябва не само да защитаваме принципите на ООН, а да ги правим още по-силни", заяви генералният секретар на ООН и обясни, че именно това е целта на подписания миналата година Пакт за бъдещето, на Целите за устойчиво развитие и на инициативата UN80.