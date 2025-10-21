Бившият белгийски премиер Александер де Кро се очаква да стане трети в йерархията на ООН

Бившият белгийски премиер Александер де Кро беше предложен от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш да поеме управлението на Програмата за развитие на световната организация, съобщиха белгийски медии.

Отбелязва се, че този пост е трети в йерархията на ООН. До встъпването на Де Кро в длъжност остават одобрение от административния съвет на Програмата и гласуване в Общото събрание.

От партията на Де Кро "Открити фламандски либерали и демократи" посочиха, че досега бившият премиер е работил за страната си, а сега ще работи за света. Де Кро оглавяваше белгийското федерално правителство до февруари тази година, след като пое поста пет години по-рано. От 2012 г. той бе министър и вицепремиер във всички последователни правителства в страната.

Програмата на ООН за развитие работи в близо 170 държави и територии, като помага за премахване на бедността и намаляване на неравенствата, се посочва в сайта на организацията. Допълва се, че с нейна подкрепа се следват целите за опазване на природата и за мир и напредък по света.