Юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН започва днес. Какво да очакваме?

Юбилейната 80-а годишна сесия на Общото събрание на ООН ще започне днес в централата на организацията в Ню Йорк. Тя ще бъде открита в 22:00 ч. българско време (15:00 ч. местно време).

Сесията преминава под мотото "По-добри заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека" и ще се състои в решаващ момент за подновяване на глобалния ангажимент към мултилатерализма, солидарността и съвместните действия в полза на хората и планетата, отбелязва уебсайтът на организацията.

Общото събрание е основният орган за дебати на световната организация и на глобалната дипломация.

В тазгодишната сесия ще се включат делегациите на всички 193 страни членки на ООН, които се ползват с еднакви права при гласуване, в съответствие с принципа "една държава – един глас". За разлика от правилата в други органи на ООН, като например в Съвета за сигурност, в Общото събрание всички страни имат еднакви права при гласуването на резолюции.

Общото събрание е същевременно единственият форум, в който са представени всички страни членки.

При откриването на сесията председателят на тазгодишнoто Общо събрание Аналена Бербок ще представи целите и приоритетите на организацията за предстоящата година. През юни тя бе избрана да заеме поста, като преди това бе министърка на външните работи на Германия.

Началото на новата годишна сесия означава, че сега предстоят да бъдат организирани много на брой тематични срещи и странични събития, преди да бъде даден старт на Седмицата на високо равнище. Тя ще започне на 22 септември и ще продължи до 30 септември.

Тазгодишната Седмица на високо равнище подчертава спешната необходимост от изпълнение на обещанията, дадени в Целите за устойчиво развитие, и от подновяване на ангажимента за глобално сътрудничество, отбелязва организацията.

За този период са предвидени редица срещи и конференции, чийто акцент ще бъде върху 80-ата годишнина от създаването на Организацията на обединените нации.

"Преди 80 години от пепелта на войната светът пося семето на надеждата. Един устав, една визия, едно обещание: че мирът е възможен, когато човечеството е обединено", заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.

На 23 септември ще започнат и Общополитическите дебати, по време на които държавни глави, правителствени ръководители и други високопоставени представители ще направят изявления от трибуната на Мраморната зала в централата на ООН в Ню Йорк. Очаква се водещи теми по време на дискусиите да са продължаващите войни в Украйна и Газа.

По въпроса с конфликта в Близкия изток Държавният департамент на САЩ обяви, че отказва и анулира визи на членове на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) и Палестинската автономна власт преди предстоящото Общо събрание на ООН.

"Администрацията на (президента на САЩ Доналд) Тръмп е категорична: в интерес на националната ни сигурност е да потърсим отговорност от ООП и Палестинската автономна власт за неспазване на поетите от тях ангажименти и за подкопаване на перспективите за мир", пише в изявление на американския Държавен департамент.

От друга страна, Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Белгия заявиха, че възнамеряват да признаят палестинската държава на сесията на Общото събрание на ООН този месец.

По време на Седмицата на високо равнище ще се състои и специална конференция, свързана с мирното разрешаване на палестинския въпрос и налагането на решение за мирно съвместно съществуване на две държави – израелска и палестинска. Други събития, част от Седмицата на високо равнище, са посветени на разнообразни теми като Целите за устойчиво развитие на ООН, борбата срещу климатичните изменения, равноправието между половете и изкуствения интелект.

Какво ще бъде участието на България?

Тази година страната ни ще бъде представлявана от премиера Росен Желязков, който ще бъде водач на българската делегация, съобщи днес по-рано пресслужбата на Министерския съвет.

В нея влизат още министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Освен 80 години от създаването на световната организация, през 2025 г. се навършват 70 години, откакто България е страна членка на ООН. Участието на българската делегация е възможност за представяне на националните позиции и приоритети, както и за организиране на двустранни срещи с високопоставени представители на ООН и държави членки.