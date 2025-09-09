Подробно търсене

Осемдесетата сесия на Общото събрание на ООН ще бъде открита днес

Божидар Захариев
Емблемата на ООН - снимка: AP/Pamela Smith
Ню Йорк,  
09.09.2025 08:25
 (БТА)

Осемдесетата редовна сесия на Общото събрание на ООН ще бъде открита днес, на фона на предизвикателствата в международните отношения, предаде Дойче веле.

Общото събрание е основният орган за дебати на световната организация и на глобалната дипломация.

В тазгодишната сесия ще се включат делегациите на всички 193 страни членки на ООН, които се ползват с еднакви права при гласуване, в съответствие с принципа "една държава - един глас".

За разлика от правилата в други органи на ООН, като например в Съвета за сигурност, в Общото събрание всички страни имат еднакви права при гласуването на резолюции.

Общото събрание е същевременно единственият форум, в който са представени всички страни членки.

Пресслужбата на Министерския съвет на Република България съобщи, че българската делегация за участие в 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН ще бъде ръководена от министър-председателя Росен Желязков.

В делегацията влизат още министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

