САБА: Проектът за разминиране „Масам“ премахна над 1300 мини в Йемен в рамките на седмица
Снимка: САБА
Аден,  
07.10.2025 22:18
Проектът за разминиране „Масам“ на саудитския Център за хуманитарна помощ „Крал Салман“ успешно обезвреди през последната седмица 1319 мини, поставени от хусите, предаде йеменската новинарска агенция САБА.  

Според отдела на проекта, отговарящ за връзки с обществеността, инженерните екипи на „Масам“ са обезвредили 1227 невзривени боеприпаса, 65 противотанкови мини, 26 противопехотни мини и едно взривно устройство, разположени в различни провинции.

Тази последна акция за разчистване е осигурила 252 556 квадратни метра безопасна територия, с което общата площ, разчистена от „Масам“ от създаването му през юни 2018 г., достигна 71 164 694 квадратни метра. 

От стартирането на проекта са премахнати общо 517 818 мини, невзривени боеприпаси и взривни устройства на територията на Йемен.

Генералният директор на проекта Осама ал Кусайби заяви, че тези усилия са част от хуманитарната мисия на „Масам“ за защита на засегнатите от конфликти райони и осигуряване на безопасното завръщане на разселените лица.

